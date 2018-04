Buscan que Norma Gil sea declarada Ciudadana Ilustre de la Provincia

“Declárese Ciudadano Ilustre de la Provincia de Buenos Aires, en los términos del artículo 4º de la ley 14622, a la Sra. Norma Gil, Directora de la Asociación Máximo Gil de la Ciudad de Chacabuco en reconocimiento a su destacada y sostenida trayectoria en la protección de los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad”.

Así comienza el proyecto de ley ingresado por el senador Agustín Máspoli en la Legislatura bonaerense, que buscará distinguir a una de las personalidades más destacadas de la ciudad de Chacabuco.

El 27 de abril de 1975, Miguel Máximo Gil, el padre de Norma y quien fuera presidente del Concejo Deliberante, fue secuestrado y asesinado por el grupo parapolicial Triple A; diez años después, su hija buscó la forma de homenajearlo y supo que la mejor forma sería continuar con el compromiso humano y social que tanto caracterizaba a su padre, fue entonces que fundó la Asociación Máximo Gil, una institución modelo que contiene a chicos en situación de riesgo, con sus derechos vulnerados, víctimas de abuso y violencia.

Desde 1985 hasta la actualidad, más de dos mil chicos de entre 0 y 18 años atravesaron su infancia y se criaron en el Hogar Máximo Gil de Chacabuco. El proyecto de ley fundamenta que su busca “el reconocimiento a su destacada y sostenida trayectoria en la protección de los derechos de los niños en situación de vulnerabilidad estando al frente de la Asociación Máximo Gil desde el 18 de Marzo de 1985”, y agrega “tal vez una tarea silenciosa pero de mucha importancia para toda la comunidad de Chacabuco y la región, especialmente para los niños desamparados que fueron contenidos en esta institución. Allí llegan niños de diferentes sitios del territorio bonaerense donde son acompañados garantizándoles un hogar, alimento, educación y recreación”.

En el tramo final, el proyecto de ley presentado por Máspoli indica que “la señora Norma Gil trabaja incansablemente, año a año, siempre a disposición de cada uno de los niños que requieran un hogar donde crecer y ser abrazados por una familia. En este caso encabezada por ella pero compuesta de un importante equipo de trabajo y la solidaridad permanente de toda la comunidad”.La institución está compuesta por distintos profesionales: Licenciados en Trabajo Social, Licenciados en Psicopedagogía, docentes, psicólogos, médicos del Hospital municipal y personal de cuidado de niños conocidas cariñosamente por todos como “las tías”.

En diálogo con Democracia, Norma Gil reflexionó acerca de este reconocimiento: “a pesar de los años, del tiempo transcurrido y de la edad que tengo, por suerte todavía me enojan las mismas cosas, me preocupan y me dan fuerza para seguir; eso pienso que es bueno porque uno le mete para adelante y puede pelear por los pibes, porque si me resbalara, ahí tendría que dejar”, y agrega“buscamos que estén cada día mejor y aunque no podamos hacerlo por todos los chicos, porque por todos no se puede, por algunos sí, y por ahí podemos ayudarlos acambiar y modificarles la vida, que sean personas de bien; que los pibes estudien y sean buenas personas es lo que me mueve”.

Por su parte, el senador Agustín Máspoli aseguró que “el Hogar Máximo Gil en Chacabuco es de esas instituciones modelo, imposible encontrarle una crítica, el trabajo que hacen es impresionante y reciben mucho apoyo de la comunidad, que colabora con alimentos y acompañando a los chicos para las fiestas, cumpleaños o actividades cotidianas”, y agrega “la institución está en el sentimiento de todos los chacabuquenses y Norma es una mujer que ha dedicado su vida a este lugar, por eso me parece el momento indicado para reconocer su trayectoria”.

En una nota publicada por este diario en octubre de 2017, en el marco del Día de la Madre, Gil aseguraba que “estoy preparada como me preparé con mis hijos, con el tiempo entendí que yo a mis hijos no los puedo tener toda la vida conmigo, que en algún momento se van a ir. Con estos chicos pienso lo mismo, pienso que lo mejor es que hagan su vida.