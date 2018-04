El miércoles pasado se anunció en conferencia de prensa que Pablo Abeleyra ya no estará al frente de la Estación de la Policía Comunal de Chacabuco. El alejamiento fue consensuado con el intendente Víctor Aiola y el secretario de Seguridad Darío Ciminelli.

Mientras tanto, Abeleyra será reemplazado por el subcomisario Claudio José.

Pablo Abeleyra se aleja de la comisaría luego de 18 meses y hasta que la Cámara de Apelaciones confirme o no la sentencia en primera instancia. El Juzgado Correccional Nº 3 de Junín respaldó declaraciones que indicaban que Abeleyra sabía que en el lugar se jugaba a las cartas. Por su parte, Ciminelli consideró que el fallo no se ajusta a derecho y acusó a las autoridades de querer ensuciar al policía.

“Esto no fue así. Se limitó a explicar la prohibición del juego de azar. De hecho, se venía haciendo procedimientos de control no solamente en el Club Obrero sino en todos los clubes de la ciudad”, manifestó Ciminelli ante la prensa. “Tenían la finalidad de beneficiar su posición procesal”, agregó el secretario de Seguridad quien explicó que sólo se evaluaron los dos testimonios.