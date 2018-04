Paritarias 2018: hubo acuerdo entre el Poder Ejecutivo y los gremios

Tras varias horas de diálogo entre el intendente municipal, Víctor Aiola, y la Comisión Asesora de Relaciones Laborales –conformada por el Departamento Ejecutivo Municipal, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato de Trabajadores Municipales–, el gobierno propuso un incremento salarial con una oferta superadora a la anterior, arribándose al siguiente acuerdo de recomposición a los sueldos básicos actuales de convenio.

“Como decimos siempre nunca es suficiente la recomposición salarial para los trabajadores, pero pensamos que dentro de nuestras posibilidades y dentro de las exigencias de los sindicatos, que defienden los intereses de los trabajadores, llegamos a un acuerdo”, expresó el jefe comunal durante la conferencia de prensa realizada esta tarde en su despacho. Asimismo destacó que es uno de los sueldos más altos de la región.

Acompañaron al Intendente, el legislador provincial, Marcelo Daletto; el secretario de Gobierno, Ignacio Orisini; la jefa de Gabinete, Laura Marchesse; la secretaria de Hacienda, Cecilia Gabrieli; y demás integrantes de los gremios.

El acuerdo salarial

En el mes de marzo la recomposición salarial fue de un 6 por ciento sobre sueldos básicos de convenio otorgado mediante decreto 372/18. En abril un adicional no remunerativo por única vez de 1.200 pesos por cada empleado. Para mayo se incorporará el 3 por ciento sobre sueldo básico de convenio del mes de febrero de 2018.

Llegando a julio habrá un adicional no remunerativo por única vez de 1.400 pesos y en agosto un adicional no remunerativo de 1.400 pesos por cada empleado. En septiembre, se incorporará al sueldo básico el 50 por ciento del adicional no remunerativo otorgado en el mes anterior y, para octubre, la incorporación al sueldo básico del 50 por ciento restante del adicional no remunerativo otorgado en el mes de agosto.

Finalmente en noviembre un adicional no remunerativo de 500 pesos por empleado que luego en diciembre se incorporarán al sueldo básico como remunerativos.

Gabrieli al finalizar la lectura del acta aclaró, “no hemos hecho cálculos de porcentaje, ya que el acuerdo incluye varios adicionales que en principio son no remunerativos y que luego se van pagando gradualmente al básico. Lo importante es que el empleado en cada mes tiene una recomposición de algún adicional fijo porcentual”.