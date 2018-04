Aiola: "gobernar es hacer, pero también es escuchar al vecino"

Pasadas las 21 quedó inaugurado el Período 2018 de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Chacabuco donde el intendente municipal, Víctor Aiola, pronunció formalmente su discurso para dar apertura al año legislativo. Con la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo, militantes de los diferentes Bloques de Concejales que componen el Cuerpo Deliberativo y autoridades de fuerzas policiales, fueron entonadas las estrofas del Himno Nacional Argentino. Previamente, Mariana Cámera, asumió como concejal del bloque Cambiemos, en lugar de la banca representada por Ignacio Orsini, quien días atrás ocupó el cargo como Secretario de Gobierno de la Municipalidad.

También estuvieron presentes consejeros escolares, legisladores provinciales, ex intendentes, representantes de organizaciones civiles, trabajadores municipales y vecinos. La apertura de discursos estuvo a cargo del presidente del Concejo Deliberante, Jorge Muela, quien expresó que cada inicio de sesiones llega con una carga de expectativas diferentes, aún para un Concejo que tuvo cesante en tiempo estival. “Tomemos nuestra tarea con vocación de servicio y no como salida laboral para que Chacabuco crezca y progrese, estamos seguros de que lo podemos hacer”, señaló dirigiéndose a los concejales.

Seguidamente hizo uso de la palabra el intendente municipal, quien repasó las diferentes gestiones efectuadas durante el año 2017 correspondiente a cada una de las áreas y dependencias que comprenden el municipio. En ese contexto, se preguntó si los vecinos que lo pusieron en ese lugar reciben el beneficio de las tareas cotidianas,“cuando digo esto me refiero a la comunidad entera y no a quienes me acompañaron con su voto. La respuesta es contundente cada sábado, en cada recorrida que llevamos a cabo junto a mi equipo en los barrios de nuestra ciudad y en las localidades”, puntualizó.

“Quiero agradecer una vez más el acompañamiento recibido, porque a pesar de haber atravesado dos años difíciles de cambios profundos, logramos triunfar ampliamente, dándonos certeza que vamos en el rumbo correcto”, continuó el jefe comunal, quien destacó su necesaria responsabilidad con cada recurso para continuar enfocando el dinero que se recibe de los vecinos vuelva en obras que son esperadas desde hace tiempo.

“Fueron años de engaño, tergiversación de datos y estadísticas que riñen hoy contra la verdad y la vergüenza, vergüenza que debemos asumir como sociedad, aquel país que crecía a tasas chinas, pero con pobreza que si bien para algunos era menor que en Alemania, para nosotros era una realidad aberrante. No estoy presente esta noche para decirles que todo está bien, sería una irresponsabilidad y estaría faltando a la verdad, rompiendo la cadena de confianza que siempre tiene que primar entre los ciudadanos y sus representantes”, asimiló Aiola tras agregar que partiendo de esa premisa poner de pié un país, una Provincia, o un Municipio no se logra en dos años, son procesos que demandan tiempo, un enorme desafío que se dé con la mayor prontitud posible.

“Pero hay algo que estoy en condiciones de asegurarles, este cuatro de abril de dos mil dieciocho y lo digo absolutamente convencido, ese cambio que les prometimos empezó, es una realidad”, subrayó.

En tanto que, el intendente refirió que parecía una proeza inalcanzable que un grupo de personas, que en su mayoría no provenía de la política tradicional, pudieran llegar a ocupar las posiciones que hoy ocupan. "Lo que estamos haciendo juntos queridos chacabuquenses, es hacer normal y habitual la concreción de todos esos sueños que para muchos resultaban imposibles. Porque el esfuerzo tiene sus frutos. Hoy estamos en condiciones de afirmar que no son sólo palabras vacías para completar un discurso: son cloacas, iluminación y accesibilidad en los barrios, repavimentación y la nueva Guardia del Hospital, pero sobre todo, es también trabajo para muchos chacabuquenses que las construyen y son realidades para quienes se ven beneficiados con estas obras”, puntualizó. En ese marco, mencionó la Autopista Luján - Junín, como pilar del desarrollo en la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, señaló que la gobernadora, María Eugenia Vidal, se propuso dejar como legado principal de su gestión las obras contra las inundaciones, especialmente la del Río Salado, que es el desagote no sólo de decenas de municipios bonaerenses sino de cinco Provincias. Un plan de obras hidráulicas por 15 mil millones de pesos, que incluye obras en los ríos Luján, Areco, Quinto, el arroyo Pergamino, y la obra más trascendental, el Plan Maestro Integral de la Cuenca del Salado, que beneficiará a más de 60 Municipios entre los que se encuentra Chacabuco.

Entre los objetivos alcanzados, el jefe comunal mencionó la valorización y jerarquización de los trabajadores municipales; la prioridad, la ejecución de obras y la cercanía a las localidades, ampliación de canales de comunicación para el vecino, elecciones de Delegados mediante voto popular, Plan de Desarrollo Estratégico junto a Nación y Provincia, campañas de prevención y promoción, Tránsito y Seguridad, programa municipal “Nuestros Clubes”, mudanza y modernización del Registro Civil; atención social en territorio y políticas en materia de niñez y adolescencia. Inauguración de obras para la comunidad educativa y ofertas a través del Centro de Altos Estudios. Salud materno infanto juvenil y prevención. Mantenimiento de caminos rurales y urbanos; y recuperación del espacio de la Playa para 300 camiones.

Con respecto a Casa de Tierras y a través de la Escribanía General de Gobierno, se firmaron 65 escrituras incluidas las escrituras Sociales de lotes adjudicados en el marco del Plan Familia Propietaria, y escrituración de la quinta 473 a nombre del Municipio.

Además, Aiola mencionó las obras de la tercera ala de Internación y la guardia del Hospital Municipal, modelo en toda la Provincia. La segunda parte del Plan de Accesibilidad a los Barrios, bacheo urbano y tomado de juntas, colocación de 450 luminarias LED, obras del proyecto Hábitat del Barrio Parque Chacabuco y obra civil del resonador. Repavimentación de la avenida Colón - Arenales, cuenca del noroeste y los desagües pluviales de los barrios Alcira de la Peña y Néstor Kirchner. Culminación de las viviendas del Plan Federal. Realización de las dársenas en edificios públicos, para mejorar el tránsito y ordenar la ciudad. Gestión y firma de un convenio con la secretaría de Vivienda del Ministerio de Infraestructura de la Nación, que permitirá la construcción de 272 viviendas.

A su cierre el intendente municipal concluyó, “tenemos que dejar de pensar sólo en lo coyuntural y buscar a futuro lo mejor para los chacabuquenses. Tenemos que pensar que detrás de cada alternativa de gestión están los vecinos con sus expectativas, necesidades y urgencias. Tenemos que dejar atrás la lógica del antagonismo ideológico para dar soluciones concretas y palpables. Aquellos de los cuales jamás se escribe una línea en los diarios y que son los verdaderos y principales protagonistas, quienes deben salir a pelearla cada día, que no tienen privilegios, ni se sientan a discutir con funcionarios, pero tienen la herramienta más importante con la que cuentan las sociedades democráticas, es poder votar y brindar su confianza a quienes decidimos afrontar este camino”.

Al finalizar, hicieron uso de la palabra, el concejal por el Bloque del Partido Justicialista - Frente para la Victoria, Javier Estévez; por el Bloque Unidad Ciudadana, el concejal Martín Carnaghi; y Lisandro Herrera en representación del Bloque Cambiemos.