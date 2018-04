Campaña solidaria: más de cien mujeres se acercaron a donar cabello

Se llevó a cabo un nuevo evento solidario en Chacabuco que tuvo como objetivo que las mujeres de la ciudad se acerquen a donar cabello para colaborar en la fabricación de pelucas para pacientes oncológicos.

Más de cien personas se arrimaron a la peluquería para cortarse el pelo y entregarlo a quienes más lo necesitan.

En diálogo con Democracia, Gisela Burella, impulsora de la iniciativa, contó cómo se desarrolló la jornada y cómo pueden hacer quienes quieran sumarse.

- ¿Cómo nace la idea de llevar a cabo esta iniciativa solidaria?

- Hace tres años que estoy en Payamédicos y siempre me interesaron las iniciativas solidarias, una siempre ve que existen distintas realidades y conoce gente que hace mucho por el otro. Entonces empecé a buscar y encontré que había un grupo de chicas que formaba parte de “Pelucas de esperanza Baradero”, y, hoy en día, hay dos grupos importantes en Baradero, uno es “Doná cabello Argentina”, que es una red nacional, un banco de pelucas para pacientes con cáncer, de elaboración propia con donaciones de la gente. Yo quería ver de qué manera ayudar, en principio pensé en hacerlo en Chacabuco, quería replicar la dinámica de fabricación de las pelucas, entonces viajé, fui al taller a ver a las voluntarias trabajar, me explicaron cómo se hacen las pelucas, qué es lo que se necesita, los insumos. Es un laburo muy interesante y de mucho compromiso. En Chacabuco fue difícil convocar gente que lo hiciera de manera voluntaria y había todo tipo de personas: las que realmente querían hacerlo pero a la vez no podían, otras querían aprender cómo hacer cortinas de pelo para hacerse las propias extensiones después, entonces, como no se pudo, decidimos juntar el pelo y enviarlo a Baradero. En enero de 2016 fue el primer evento, lo organicé junto con Cristina Ruarte, que es peluquera, con ella nos ocupamos de difundirlo, juntamos mucho cabello y lo enviamos. Los eventos son como una vidriera para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo, pero se pueden acercar durante todo el año a la perfumería y peluquería Carmela (Av. Alsina y Olavarría). De hecho, cuando van las clientas se les ofrece cortarse el pelo para donar.

- ¿Cuáles son los requisitos para donar el pelo y cómo es el proceso de envío?

- El mínimo en largo para donar es de 20 centímetros. Si son nenas o adolescentes menores de 18 años pedimos que se acerquen con un adulto responsable que autorice que se va a cortar el cabello, necesitamos que tengan el pelo limpio y seco, puede ser teñido, alisado, con rulos. Esta vez supimos de unas chicas que viajan a Baradero y ellas se ofrecieron a llevar el pelo, en otras oportunidades trabajadores de Ingredion, que viajan seguido, lo han llevado. Las donaciones siempre llegaron perfectamente bien, allá las reciben las mujeres, que son increíbles, tienen una garra y un temple muy necesario para llevar adelante una ONG con estas características.

- ¿Qué advirtieron que es lo que motiva a las mujeres acercarse a donar su cabello?

- En esta oportunidad nos dio un empujoncito el presidente de Red Solidaria Chacabuco que estuvo con una nena que se cortó el pelo y quería donarlo, entonces me contactó para organizar el evento y hubo una respuesta increíble de la gente. Se acercaron cerca de cien mujeres, muchas otras nos consultan por Facebook, por teléfono, vienen a preguntar cómo tienen que hacer, acá la gente es muy solidaria. A veces se dice que está todo mal pero yo miro la parte llena del vaso y veo que hay muchas personas con la necesidad de ayudar, y eso genera muchas satisfacción. Hay como un vacío social que lo llena la misma sociedad, uno lo ve cuando se hace este tipo de eventos, a la gente le hace bien ser solidaria. Muchas veces en los medios de comunicación vemos la parte oscura de nuestra realidad y la parte buena pasa a modo de flash.

- Además del acto solidario de donar pelo apuntan a concientizar sobre las enfermedades oncológicas...

- Sí, no solamente queremos generar actos solidarios, sino también buscamos que la gente se detenga a pensar en que las cosas pasan, que todos nos podemos enfermar y que, a su vez, podemos contar con las herramientas necesarias para la prevención. Creo que los adultos estamos grandes y a veces cuesta que incorporemos información nueva porque somos porfiados, pero es bueno que las nenas sepan y estén informadas. La prevención es una herramienta muy poderosa. Las personas que no puedan donar cabello pero que busquen colaborar, podrán hacerlo acercando otros insumos para la elaboración de las pelucas: hilos (100% poliéster o reforzado para coser jeans, ambos en color crudo, marrón y/o negro), cinta de papel de dos centímetros de ancho, alfileres de colores, tijeras, microtul elastizado de doble rebote, cabezas de telgopor, pelucas o postizos en desuso.