Cambios en el gabinete de Aiola: "la relación estaba desgastada"

Tras el escándalo que se desató en los últimos días, luego de que dos funcionarios dejaran sus puestos de trabajo por denuncias de corrupción, el intendente Víctor Aiola se mostró tranquilo ante la prensa y aseguró que "luego de dos años y medio, la relación estaba desgastada".

Aiola dijo también que "cuando el intendente no se siente cómodo trabajando con un funcionario puede dejar de prescindir de sus servicios y no tiene que dar explicaciones". Además aseguró que no hay internas en la UCR pero que a "un pequeño grupo le duele que se esté gobernando bien".