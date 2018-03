Colocan en Chacabuco el primer aerogenerador eólico de la Provincia

El subsecretario de Medio Ambiente, Pablo Atencio, junto al delegado de Cucha Cucha, Mauricio Puppio, y la directora de la Escuela Secundaria Nº 6, Laura Viscubi, dieron detalles acerca de la instalación de un aerogenerador eólico para el establecimiento escolar que se activa automáticamente cuando se produce un corte de energía eléctrica.

Se trata del primero que funciona en la provincia de Buenos Aires, comentó Atencio, y agregó “nos direccionamos a la implementación de la energía eólica para poder brindarle una solución a los chicos que venían y no podían tener clases, con esta tecnología no se va a tener ningún impedimento en dar clases, si se corta la luz desde la Cooperativa Eléctrica. Es algo novedoso en Chacabuco pero que se implementa en todas partes, más en las escuelas rurales a las que no llega el tendido eléctrico”, concluyó el Subsecretario.