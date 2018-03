Realizan en Chacabuco una jornada de Visibilización en Género y Diversidad

El próximo 18 de marzo se realizará en Chacabuco la tercera Jornada de Visibilización en Género y Diversidad, organizada por la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad.

Será frente al palacio municipal, de 17 a 23, con el objetivo de visibilizar las batallas que enfrenta el colectivo trans, los derechos que se han ganado y lo que resta por hacer.

En diálogo con Democracia, Lara Molina (35), miembro del área, dio detalles del evento y reflexionó acerca de los debates y discusiones necesarias para lograr avances en materia de respeto, inclusión e igualdad.

- ¿A qué se apunta mediante esta jornada de visibilización y sensibilización?

- Nosotros apuntamos a lograr visibilidad como comunidad, buscamos no separarnos como colectivo, sino integrarnos todos en una misma sociedad. En ese sentido, queremos reforzar nuestros logros alcanzados, bregar por los que faltan y, entre otras cosas, queremos compartir que estamos armando una ONG LGTB para tener personería jurídica y así poder obtener distintos tipo de ayuda. Va a haber distintas actividades para compartir una jornada familiar, no se trata de una marcha sino una visibilización con bandas, chicos que cocinan, artesanos, y más.

- ¿Ha habido un cambio en lo que tiene que ver con el respeto y la inclusión?

- Sí, hoy las cosas no son como eran antes. No obstante, no tenemos que olvidarnos de que todos los derechos se ganaron por obligación y que la gente los respeta porque hay una ley. Yo pienso que si los seres humanos fuéramos más racionales, no se necesitarían las leyes, pero evidentemente son necesarias. Hay gente que no entiende muchas cosas y no lo van a entender tampoco, porque son mentes cerradas. Cada caso es muy personal, yo nací en Junín y me vine a trabajar a un taller de costura acá en Chacabuco, tuve la suerte de tener el apoyo de mi mamá,ella siempre me acompañó, desde que decidí cambiar de género a los 16 años, pero no todos los casos son iguales. Hay chicas que se fueron a los ponchazos de sus casas porque sus familias no las han entendido.

- ¿Cuáles son en Chacabuco los principales aspectos a resolver del colectivo trans?

- Considero que lo más urgente a resolver es la educación, veo que hay falta de constancia, muchas chicas no quieren acceder a terminar la escuela, yo les digo que lo hagan, que el estudio es lo principal para luego acceder al trabajo. Peleo mucho por ellas, sé que hoy por hoy no las molesta la policía, entran a los boliches, no nos gritan cosas y que, dentro de todo, cada una está como quiere estar. Ellas no me piden nada, pero yo todo lo que hago lo hago por mí y por ellas también. Considero que, pese a las diferencias que podemos tener, debemos hacernos de las herramientas para poder mejorar la calidad de vida de todas.

-¿Qué trabajo están haciendo en materia de género y Derechos Humanos desde la Municipalidad?

- Estamos haciendo un relevamiento, un censo, para ver cuántas chicas trans hay en Chacabuco. Mi función es bregar para que ellas vivan bien, tengan acceso a la salud y no les falte absolutamente nada. Ese es mi trabajo. Yo las ayudo y no me siento en una situación diferente por trabajar en la Municipalidad. Mi situación es similar a la de las chicas, con la diferencia de que yo pude elegir no trabajar en la calle. Me ha costado mucho todo, creo que algunas podemos elegir, podemos optar por cambiar nuestro destino, otras no.

- De todos modos sos una referente del sector trans en la ciudad, con todo lo que ello implica

- Sí, totalmente.Yo sé que soy una referente, es una gran responsabilidad para mí. En Chacabuco lo soy desde hace varios años, tengo que cuidar mi imagen, tener en cuenta lo que escribo en Facebook, es un compromiso importante. Considero que esto es algo que no lo busqué pero llegó, porque empecé a luchar por cosas que acá no se veían. Soy una persona que lucha por lo justo y donde piden justicia, ahí estoy. Nosotros, desde el área de Derechos Humanos, apuntamos a abrir el pensamiento de las personas con respecto a los demás. Yo sé que no voy a poder lograr que todas las chicas trans tengamos una relación o que seamos amigas, pero sí que estemos unidas para lograr cosas. Por eso hacemos la jornada de visibilización, para unirnos aún más.