“Hay que escuchar a los chicos y presentarles propuestas interesantes”

El programa “Nuestros clubes” atraviesa su tercer período de implementación en Chacabuco y consiste en brindar aporte humano y económico para las entidades deportivas.

Por decreto, se otorga un subsidio mensual que consiste en la entrega de asistencia financiera destinada exclusivamente a dotar de infraestructura, equipamiento, funcionamiento, gastos catastrales, escrituración y personería jurídica.

Días atrás, el intendente Víctor Aiola firmó un nuevo convenio y dijo que “los clubes son centros de reunión de los vecinos, del barrio y de los niños que concurren asiduamente, nosotros queremos estimular la participación de toda la población, que vuelva a ingresar a los clubes y hacer un uso adecuado de los mismos”.

En diálogo con Democracia, la subsecretaria de Deportes de Chacabuco, Milagros Marveggio, contó cómo nació el proyecto y cuáles son las principales necesidades de las instituciones.

También reflexionó acerca del presente de los chicos, de sus intereses y de cómo estimular el vínculo con los juegos y las relaciones entre pares.

- ¿Cómo nace el proyecto “Nuestros Clubes”?

- El proyecto “Nuestros clubes” nace hace tres años. Cuando me reuní con Víctor Aiola por primera vez uno de sus objetivos era que yo trabajara en los clubes, para brindarles apoyo. En principio nos pusimos a trabajar en un registro de clubes, Nación y Provincia también lo estaba haciendo y me sirvió para saber de qué manera lo llevaban a cabo y avanzamos con eso. Me reuní con los presidentes de los clubes y recolectamos datos para armar las planillas. En principio se otorgaba ayuda económica y recursos humanos, en la subsecretaría de Deportes contábamos con muchos profesores y queríamos explotar ese recurso. De a poco fue creciendo el proyecto.

- ¿Cuántos clubes son los beneficiados hoy y qué requisitos tienen que cumplir?

- Empezamos con siete y hoy son 19 clubes que reciben subsidio del municipio. Ellos completan una planilla por año, ahí están los datos de la institución, cantidad de socios, cómo está conformada la comisión directiva, qué deportes se hacen en el club, cantidad de alumnos por deporte, si tienen profesores, si tienen personería jurídica. Casi ningún club tenía personería jurídica y hemos conseguido que cuatro de ellos la obtengan. Una de las cosas que también nos interesa es ver en qué federaciones participan, cantidad de empleados con los que cuenta el club, qué instalaciones tienen, etcétera.

- ¿Cuáles son las principales necesidades que tienen los clubes de Chacabuco?

- Al comienzo, las necesidades principales de los clubes tenían que ver con los recursos humanos y los dirigentes pedían capacitaciones en cuanto a dirigencia deportiva, cómo llevar adelante el manejo de un club, cómo administrar la economía del club. En muchas instituciones los socios no pagaban cuota, entonces empezamos a ordenar eso, era necesario que se considere que el primer compromiso del socio con el club es pagar la cuota.

"Queremos implementar la tarjeta de salud porque hay nenes que no tenían el apto físico para hacer deporte".

- ¿Qué aspectos apuntan a fortalecer con “Nuestros Clubes”?

- Lo que queremos hacer tiene que ver con lo social, entonces trabajamos para que cada vez más chicos tengan sentido de pertenencia de un club. Los chicos que están en el club no solamente se forman en lo deportivo sino también en muchos otros valores, están acompañados, generan hábitos, responsabilidades, compañerismo. Estamos trabajando en lo que tiene que ver con cultura, insertando talleres para que los chicos y las familias vuelvan al club. Veíamos que, por muchas cuestiones, las familias habían dejado de ir al club y muchos eran solamente de fútbol. Entonces empezamos a trabajar con los dirigentes para que abran la oferta y que pudiera haber gimnasio para las mamás, deportes para las nenas, talleres para que las mamás que dejaban al nene en futbol pudieran participar desde otro lugar. Hoy, la mayoría de los clubes no tienen un solo deporte. Algunos tenían solo tres y hoy están en diez disciplinas. Eso hizo que hubiera más socios y, por ende, más ingreso para el club.

- También hay interés de conocer el estado de salud de los chicos antes de que hagan deporte.

- Queremos implementar la tarjeta de salud porque hay nenes que no tenían el apto físico para hacer deporte. El año pasado fuimos a los clubes con ambulancia y sistema de salud para hacer la revisación médica de los nenes que están en zonas más vulnerables, les hicimos los electros en el club, el control médico y cardiológico. Las patologías que fuimos encontrando fueron derivadas a los especialistas y se realizó un seguimiento. Ya entregamos las fichas médicas a los clubes, todos los chicos que entran a hacer actividad física tienen que tenerla, el control se hace a principio de año y le sirve para cualquier lugar de Chacabuco donde quiera hacer actividad física. Además, este año, el primer subsidio está abocado a la compra de material médico como tablas, cuellos ortopédicos, botiquines completos, cartelería con teléfonos de urgencias médicas.

- ¿Qué lectura hace de los intereses de los chicos en una época donde las pantallas parecen ser el principal atractivo?

- Los intereses de los chicos fueron cambiando, pero igualmente hay un número muy alto de chicos dentro de los clubes. Cuando la propuesta es interesante, todos queremos participar. Cuando del otro lado hay compromiso, cuando el profesor quiere que el chico esté, si no vino le pregunta qué le pasó, cuando hay interés del otro lado el chico se entusiasma. Tiene que ver con los lazos que se forman dentro del club, pertenecer es que al otro no le dé igual que yo venga o que no venga. Eso lo generan los profes, por eso recalcamos la importancia de que haya profes en los clubes. Las propuestas van cambiando, hay que escuchar a los chicos, ver qué les interesa, hoy hay actividades que tal vez no había antes.

- ¿Hay propuestas nuevas en los clubes de Chacabuco?

- Sí. Este año sumamos el merendero deportivo, la idea es que los chicos salgan de la escuela y tengan continuidad directamente con el club. Va a haber actividades que les gustan hacer a ellos, las propuestas van a venir por parte de ellos. Y así van a estar más tiempo en el club. La propuesta es para todos los clubes y estamos trabajando con empresas de Chacabuco para que donen alimentos para la merienda. Tenemos dos coordinadores con profesores para todos aquellos clubes que quieran participar y sumarse.