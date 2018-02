Padre Lucas Jerez: "en ningún caso toleraría un aborto"

El portal de noticias chacabucoenred.com dialogó con el sacerdote Lucas Jerez para conocer su postura respecto del debate por el aborto. En una conversación con este medio, el Padre expresó diferentes conceptos:

- "Cuando hablo acerca del aborto no lo hago como hombre de fe. Aún cuando no estaba comprometido con mi fe cristiana tenía el mismo pensamiento que ahora. Cuando hablo de aborto no lo hago desde un punto de vista religioso, la fe a una persona creyente ayuda a hacer valorar más la dignidad de la persona humana en este caso como hijo de Dios. Pero aunque yo no tuviera fe, podría hablar de la misma manera sobre el tema del aborto porque yo acá no estoy citando a Dios".

- "Está bueno que sean escuchadas todas las opiniones pero también está bueno que se tenga en cuenta que no todo en la vida es opinable. Uno puede tener una opinión sobre determinadas cosas pero hay cosas que son objetivas más allá de lo que uno opine".

- "Una cuestión filosófica puede ser el término persona, una cuestión filosófica puede ser el término ser humano, pero el término vida humana no es una cuestión filosófica es una cuestión biológica porque en el inicio de la concepción esa célula o ese amasijo de células, como leí en las redes sociales estos días, son células vivas y son células vivas que no pertenecen a la especie vegetal. Por más que todavía no tengan conectadas las neuronas y el sistema nervioso que lo hagan capaz de sentir dolor son células vivas de la especie humana, por lo tanto estaríamos hablando de un ser humano en vías de desarrollo".

- "Todo tipo de aborto es interrupción de la vida. Es interrupción de la vida humana en etapa de desarrollo . Yo lo llamo así porque el término del asesinato es un término que genera mucha polémica. Así que para no usar ese término yo elijo hablar de interrupción de la vida en la etapa de desarrollo".

- "Yo en ningún caso toleraría un aborto. Sí por supuesto puedo tener una actitud de misericordia y de comprensión hacia esa mujer. De hecho la Iglesia Católica es una institución que tiene una Pastoral organizada para ayudar a las personas qué habiendo pasado por un aborto sienten ese peso. Se las ayuda a tratar de reconciliarse. Nunca podemos estar en contra de la persona que abortó".

- "Hace unos años tuvimos un caso de embarazo de una adolescente que venía a nuestro colegio parroquial y esa persona recibió todo el apoyo de parte de la iglesia. Yo fui una de las primeras personas que se enteró y recibió todo el apoyo y compañía".

- "Estamos hablando de dos vidas y si estamos hablando de dos vidas que son vidas humanas son dos vidas que tienen los mismos derechos. Entonces quiénes somos nosotros para elegir cuál de las dos tiene que vivir. Ninguno de los dos derechos vale más es que otro . En definitiva se trata de cuidar al que todavía no se puede cuidar".

- "Hablamos mucho de derecho pero hablamos poco de responsabilidad y la realidad es que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo es cierto. Pero bajo ese criterio si vos te casas y deciden que ella quede embarazada, ella a los dos meses puede decirte: como es mi cuerpo ahora ya no quiero tener al bebé y yo tengo derecho sobre mi cuerpo y vos no me podés decir nada y sólo voy abortar sin que vos ni siquiera digas “A”.

- "Estamos a favor de una sexualidad responsable. La Iglesia no está ni a favor ni en contra de los anticonceptivos porque la Iglesia en realidad habla de un uso responsable de la sexualidad de ahí todo lo demás que se entiende. La relación sexual está hecha para ser vivida de manera plena dentro del matrimonio con una relación estable".

Foto: chacabucoenred