Chacabuco contará con una guardia de emergencias modelo a nivel provincial

La ambiciosa obra en el hospital “Nuestra Señora del Carmen” de Chacabuco está próxima a finalizarse y, en los próximos cuarenta días, estará listo el espacio para luego equipar y amoblar, acorde a las necesidades.

Tanto la nueva guardia como la tercera ala de internación se llevaron a cabo con el Fondo de Infraestructura enviado por María Eugenia Vidal y dispuesto a este trabajo por el intendente local, Víctor Aiola. La nueva guardia de emergencias contará con un sistema que será modelo en el interior de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con Democracia, Mariano Frassa, director asociado del hospital, dio detalles de la nueva dinámica de trabajo.

-¿Cómo va a funcionar la nueva guardia del hospital?

- Hacía años que la población esperaba una guardia nueva porque la guardia que está es de cuando se inauguró el hospital, con muy pocos metros cuadrados.Tras consultar a los médicos, jefes de guardia y analizar cómo funcionan los sistemas de emergencia, se decidió que lo más compatible con lo pre hospitalario, y como puerta de entrada a lo hospitalario, era tener la lógica del triaje en nuestro hospital, que funciona bajo la codificación: el código rojo como emergencia, el amarillo como urgencia y el verde como atención de demanda espontánea, o no urgente. Entonces en el sistema de guardia nuevo está todo junto pero bajo esa lógica, hay una puerta de entrada y despachantes de emergencias donde van a recibir llamados, los van a clasificar y, de esa manera van a enviar la unidad según el código.

- ¿Cómo van a implementar el sistema triaje?

- El paciente que llegue a la guardia va a ser clasificado y va a tener un área con dos consultorios de atención de demanda espontánea o código verde y una amarilla o de patologías intermedias-de urgencias pero no emergencias- como por ejemplo una unidad de dolor toráxico o de dolor abdominal, pacientes que se van a pasar glóbulos rojos y después se vuelven a sus casas. El área amarilla va a tener diez camas y va a estar monitoreada por un enfermero y un médico a cargo. Después va a estar el área roja, el shockroom, que va a tener otra entrada, que no es la del código verde donde la gente está esperando ser atendida por una angina o un primer pico febril, y va a haber cuatro camas con la complejidad de terapia intensiva.

“En la guardia de adultos recibimos unas 50 mil consultas por año”.

- ¿Los recursos humanos ya están capacitados para trabajar con esta nueva dinámica?

- Cuando empezó la otra también comenzamoscon el trabajo de recursos humanos: se agregó camillero las 24 horas, antes no había, mucama las 24 horas, un tercer médico de guardia porque precisábamos uno para cada uno de los códigos (verde, amarillo y rojo), y se empezó a hacer el curso de despachantes de emergencias. Los despachantes diagnostican mediante el llamado telefónico y codifican el llamado en verde, amarillo o rojo. Se hicieron trabajos del recurso humano profesional, cursos de emergencias, se está profesionalizando al personal de enfermería,los del hospital y del centro de atención primaria de la salud porque, como en muchos lugares de la provincia, tenemos enfermeros auxiliares y queremos lograr tener enfermeros profesionales.

- ¿Es un sistema modelo en la provincia de Buenos Aires?

- La modalidad con la cual va a funcionar el nuevo sistema de emergencias, y las comodidades con las que se cuenta, con toda la aparatología nueva, a estrenar, no existe en otro lugar del interior de la provincia de Buenos Aires. Por lo general en las guardias está todo amontonado, los pacientes esperando a que atienda el médico, en un solo pasillo, con un número de atención pero sin clasificar, al menos en amarillo o verde. El código rojo, por lo general,se suele atender rápido porque la familia apura o llega en ambulancia; pero hay casos que es necesario clasificar porque el amarillo puede convertirse en rojo, por ejemplo, como puede ser un dolor torácico, que puede ser de origen cardiológico. Se sabe que en las guardias siempre hay tiempo de espera, pero vamos a lograr acortar el tiempo de espera del código rojo y el amarillo, que es el que necesita prioridad verdaderamente, y no dejar al paciente que piense que tiene una urgencia cuando tal vez no lo es, como puede ser un cuadro de ansiedad. La idea es trabajar de manera ordenada.

- ¿Cuántos pacientes al año atiende el Hospital de Chacabuco?

- El hospital de Chacabuco es prácticamente el único prestador de servicio en nuestra ciudad, porque el sanatorio privado no tiene la misma demanda que tiene el hospital. Inclusive muchos pacientes llegan a la guardia de nuestro hospital, se hace la primera atención y después van a los centros privados. En la guardia de adultos recibimos unas 50 mil consultas por año. Ahora también estamos en obra con una tercera ala del hospital, que contará con 37 camas. Hasta el momento teníamos que acelerar el alta de los pacientes para internar a otros, sobre todo en invierno, y hace años que la gente espera más camas para no tener este tipo de problemas. Este sector también tendrá office médico, un espacio acondicionado para discutir casos clínicos, hacer ateneos, y donde se den los informes a los familiares de los pacientes, no en un pasillo o sala de internación. También habrá un office enfermería.