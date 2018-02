Día del cáncer infantil: el conmovedor mensaje de la mamá de Naomi

En las últimas horas, Sandra Damico, la mamá de Naomi, compartió un emotivo mensaje en el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil. La pequeña de siete años, vecina de Chacabuco, padece leucemia y se encuentra realizando el tratamiento en el Hospital Pedro de Elizalde de Buenos Aires.

Leer más: La historia de Naomi: la lucha contra el cáncer infantil y la mirada prejuiciosa

El mensaje de la mamá de Naomi:

"Luchamos no sólo por ganar esta terrible batalla sino también por todas las secuelas que deja esta terrible enfermedad. En honor a los que dan todo y en honor a nuestros máximos guerreros con pequeñas alas que esta lucha se llevó. Sé que desde el cielo mis amigos me acompañan. Luchamos por ser insertados y ser escuchados. Somos chiquitos pero conscientes de que esta pelea no es sólo nuestra sino de muchos como nosotros. Seguiremos luchando porque vale la pena pelear por vivir. Lo doy todo y soy inmensamente feliz".