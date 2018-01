En Chacabuco reutilizarán el agua de las piletas hogareñas para el riego

Según un relevamiento realizado por la Secretaría de Servicios Públicos a fines de 2017, Chacabuco cuenta con unas 1200 piletas de 60 litros de agua cada una, en promedio.

Hace apenas una semana, desde el área dieron a conocer la iniciativa de reutilizar el recurso para el riego de las calles de tierra de la ciudad y ya se inscribieron veinte familias con piscinas dispuestas a formar parte del sistema de reutilización. Si se multiplica la cantidad de piletas por litros de agua que contiene cada una, el número arrojaría un ideal de 72 millones de litros de agua reutilizados.

En diálogo con Democracia, Mario Ferraresi, titular de la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Chacabuco, dio detalles acerca de esta iniciativa novedosa en la región y que ya despierta interés en otros municipios para replicarla.



- ¿Cómo surge la iniciativa de reutilizar el agua de las piletas?

- Era un pedido de los ciudadanos de Chacabuco. Desde hace tiempo los vecinos me planteaban la situación cuando me cruzaban en la calle. Nosotros no podíamos llevarlo a cabo por cuestiones de dinero, pero para mí era un desafío y en algún momento quería poder hacerlo. Nos enfocamos en la cuestión y pudimos arrancar este año con este proyecto, que es muy importante para el cuidado del agua.

"Estamos viviendo un verano atípico, de mucha sequía, la gente demanda más agua".

- ¿De qué manera los vecinos con pileta se pueden sumar?

- Nosotros pedimos a los vecinos que se dirijan hacia el Corralón Municipal, de lunes a viernes de 6 a 14, para anotarse y nosotros vamos a hacer un registro de todos los interesados. De acuerdo a la demanda, vamos a ir dando respuesta en determinados días de la semana. Ya se anotaron veinte interesados en reutilizar el agua. Chacabuco tiene 1200 piletas, aproximadamente, lo que significa un número más que importante para llevar a cabo esta iniciativa.

- ¿Cree que hace falta mayor conciencia por parte de la sociedad respecto del recurso del agua?

- Sí, en ese sentido consideramos indispensable el rol protagónico del Estado. Sabemos que el tema del agua es un tema candente, es un bien que comenzó a escasear hace algunos años y debemos cuidarla. En la población existe la falta de conciencia, por eso comenzamos a trabajar el año pasado con los medidores de agua en la ciudad, vamos a seguir agregando para que haya mayor control, y hacemos mucha campaña publicitaria para generar conciencia acerca del cuidado del agua. El uso tiene que ser racional, estamos viviendo un verano atípico, de mucha sequía, la gente demanda gran cantidad de agua. Ojalá muchos municipios lo implementen.

- En cuanto a los servicios públicos, ¿Cuáles son los objetivos para 2018 y qué aspectos habría que reforzar?

- Chacabuco, como otros municipios de la Región, ha heredado la faltante de maquinaria y escasez de mano de obra calificada para nuestras máquinas. En este sentido, el año pasado concretamos el curso de maquinista vial, este año vamos a continuar con más cursos para capacitar al personal. Además, queremos terminar la puesta en valor de la playa municipal de camiones: a fines de los 80 este espacio cumplía con el objetivo de darle lugar a los transportistas de la ciudad para que dejen sus vehículos, luego, con otras gestiones se le comenzó a dar un uso indebido dando el espacio a empresas y dejando de lado a los transportistas. Ahora, gracias a la ampliación, vamos a poder tener 300 camiones más y estamos trabajando en la iluminación del predio, vamos a colocar cámaras de seguridad y la idea es volver a brindar el servicio que tuvo en sus orígenes la playa. Con Vialidad Nacional hicimos gestiones para conseguir tres mil toneladas de rap para hacer unas cien cuadras de la ciudad de Chacabuco y estamos trabajando con organismos provinciales y nacionales para poder adquirir maquinaria.