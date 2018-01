Incendio intencional en una vivienda de O'Higgins

Una vivienda de la localidad de O'Higgins, partido de Chacabuco, fue incendiada de manera intencional y aún no se pudo establecer quiénes fueron los autores del hecho, por lo que no hay detenidos.

Los moradores de la vivienda no se encontraban al momento del incendio y ahora avanzan con la investigación para dar con los responsables. Mientras tanto, una tía de los daminificados compartió su indignación por lo ocurrido en redes sociales:

"Cuanta impotencia, dolor y bronca por lo sucedido hoy en O'Higgins, en la casa de mi sobrino Walter, Marilin y la pequeña Martina. Anoche alguien o algunos les quisieron robar y le incendiaron la casa. Quedaron con lo puesto. Lógico que lo material no importa, sí importa que esto suceda en un pueblo de casi 1.800 habitantes, donde se conocen todos, ¿O eso era antes? ¿Qué le pasa a esta sociedad? No nos debemos quedar con ”esto pasa en todos lados”, frase dicha por alguien de la localidad, y que nos debemos quedar de brazos cruzados sin reclamar justicia…sin hacer nada!!!! ¿¡En qué momento este pueblo tranquilo se transformo en esto que es hoy?! Realmente me da mucha pena. Agradezco en nombre de ellos la solidaridad de vecinos y amigos que llegaron para ayudar."