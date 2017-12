Presentarán proyecto para que señalicen los radares de las rutas bonaerenses

El grupo de jóvenes profesionales de la ciudad de Chacabuco que conforma el Observatorio de Políticas Públicas del Partido de Chacabuco, Ciudad Creativa, además de elaborar planes de Seguridad Vial Urbana y de Espacios Verdes Públicos, ahora decidió dar a conocer un anteproyecto de ley que pretende crear, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, un protocolo de medidas de señalización de radares.

En diálogo con Democracia, Andrés Segura, miembro del Observatorio, dio detalles y características de esta iniciativa.

-¿Qué reflexiones del Observatorio dieron origen a este anteproyecto?

-La iniciativa para reglamentar la señalización de radares en rutas bonaerenses viene de la mano del Plan de Seguridad Vial Urbana que presentamos para Chacabuco. Comenzamos a investigar sobre un tema muy polémico, desde su origen hasta estos días, como son las denominadas “foto multas”. A partir de ahí, surgieron una serie de reflexiones que se dan cuando circulamos por las rutas de la Provincia: los radares están ubicados en zonas de muy bajo riesgo, donde no se sabe cuál es su finalidad; la señalización es pobre o inadecuada; el cartel indica reducir la velocidad en pocos metros, es decir, conducís a 110 km/h y te indican que debes reducir a 60 km/h; se suele fotografiar el vehículo antes de la señalización del radar; el radar suele ubicarse en rutas en muy mal estado para que no se circule a alta velocidad; se toma la foto de otro vehículo que no comete infracción y se lo multa; existen radares no homologados o con la verificación vencida; no existe la presencia de un móvil policial que permita detener al infractor; las boletas que te llegan a tu domicilio son tardías, carecen de información, muchas veces no llegan, y la burocracia ante la justicia de faltas, hace que el proceso para el descargo se vuelva tan complejo que desalienta la posibilidad de explicar o justificar la negativa al pago.

“El cartel indica reducir la velocidad en pocos metros, es decir, conducís a 110 km/h y te indican que debes reducir a 60 km/h”.

- ¿Qué propone puntualmente este proyecto?

- Pretendemos presentar en la Legislatura de la Provincia un anteproyecto que busca modificar la legislación provincial vigente y derogar el actual artículo 28 bis de la Ley Provincial de Tránsito N° 13.927. Ello, previendo regular tres señales, de ambas manos de la ruta, que indiquen la ubicación de cada radar a los 1.500, a los 1.000 y a los 500 metros de distancia, más una señalización en el mismo punto donde el radar se encuentre. Esos puntos de la zona de proximidad deben estar señalizados con las velocidades máximas permitidas que se pretenden fiscalizar. Además se contemplan las medidas, tipo de letra y colores refractarios de la señalética, para que el conductor no tenga ningún tipo de duda de la ubicación de los controles.

-¿Consideran viable la iniciativa?

-Sí, totalmente. Vamos a impulsar la iniciativa de la mano de los distintos legisladores provinciales que son del noroeste de nuestra provincia, como así también de una serie de intendentes y entidades relacionadas a esta temática, con quienes estamos dialogando para que el ante-proyecto pueda tener un tratamiento pronto y eficaz. Entendemos que este es un tema que no admite su rechazo, ya que la realidad indica que los conductores nos encontramos frente a una señalización que es confusa y contradictoria. Creemos que la Provincia debe avanzar en la creación de un protocolo de medidas mínimas que permita efectuar un exhaustivo control, mejorar el tránsito y reducir el número de accidentes por exceso de velocidad. Entendemos que el Estado debe cumplir un rol preventivo, serio y efectivo, en el marco de actividades públicas y transparentes.