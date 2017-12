Cecilia Gabrieli es la nueva secretaria de Hacienda

La semana pasada, en la ciudad de La Plata, se realizó la entrega de diplomas a los diputados y senadores electos de todas las secciones bonaerenses en el anexo de la Cámara de Senadores de la Provincia. Entre ellos estuvo Agustín Máspoli, que formó parte de la lista de Cambiemos de la Cuarta Sección Electoral, y se le entregó un diploma de parte de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires. En esta ocasión, Máspoli estuvo acompañado por su familia, como así también por el intendente municipal, Víctor Aiola.

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de Chacabuco que dejó Máspoli ya tiene su nueva titular y es Cecilia Gabrieli; de esta manera, junto a Rita Aluise –titular del área de Prensa y Comunicación-, se incorpora la segunda funcionaria mujer dentro del gabinete. La contadora ya trabajaba con el equipo desde el comienzo de la gestión, principalmente, en los temas vinculados a la recaudación. Días atrás, al presentarla ante la prensa, el intendente Víctor Aiola dijo que “la incorporamos por su trabajo técnico y profesional pero también por su compromiso para lograr el cambio que queremos lograr en la ciudad, le deseamos suerte, seguramente va a ser exitoso aunque se vienen tiempos difíciles” y agregó “es difícil administrar las cuentas de este municipio, la provincia nos está pidiendo que seamos ordenados, que se haga buen uso del dinero, es lo que estamos intentando desde el inicio de la gestión y avanzaremos en ese sentido".

Uno de los principales temas vinculados a la Secretaría de Hacienda y que ocupan, por estos días, a la nueva funcionaria, tiene que ver con los vecinos que no pagan los impuestos.

Víctor Aiola, indicó que “en Chacabuco hay un 55% de contribuyentes -4 de cada 10 vecinos- que no paga los impuestos; no pagan los impuestos pero después se quejan por los Servicios Públicos. Nosotros necesitamos que no tengan deudas con el municipio, queremos aumentar los contribuyentes para evitar aumentar las tasas, mientras que otros distritos aumentarán cerca del 20%, nosotros lo haremos en el orden del 14%". El intendente municipal dijo también que “no queremos que paguen siempre solamente los vecinos que siempre han pagado; desde 2015, todo el dinero que la gente invierte en la tasa urbana y vial va totalmente destinado a la prestación de servicios públicos: recolección de residuos, barrido de calles, iluminación, etcétera".

Al respecto, Cecilia Gabrieli indicó a Ahora Noticias que “vamos a seguir ordenando las cuentas, trataremos de cobrar la deuda que la gente nos debe por tasas, queremos equilibrar el déficit que tenemos. Realmente esperábamos que los vecinos se acercaran voluntariamente a pagar las tasas pero, lamentablemente, vamos a tener que avanzar con otros mecanismos como intimaciones de deuda porque necesitamos los recursos para seguir prestando los servicios”. Gabrieli indicó también que “siempre hay planes de pago accesibles, ahora tenemos doce cuotas y el año que viene las vamos a seguir teniendo, pueden arrimarse para ver cuál es la mejor forma de regularizar el pago y que nos sirva a las dos partes".

Consultada por sus expectativas en el área, Gabrieli aseguró que “estoy muy contenta, estoy tomando contacto con los empleados y los números. Me enorgullece estar en este lugar, me siento honrada de que hayan pensado en mí y que me tengan confianza”. Por otro lado, la nueva secretaria de Hacienda anticipó que los empleados municipales cobrarán el aguinaldo antes de Navidad y que el sueldo será depositado antes del 31 de diciembre.