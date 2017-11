Avanza la obra de la autopista Ruta 7 en el tramo San Andrés de Giles - Junín

En el año 2013, un grupo de vecinos autoconvocados de Chacabuco comenzó a realizar las gestiones necesarias para que la Ruta Nacional 7 deje de ser ruta y pase a ser autopista. De esta manera, se evitarían los siniestros y accidentes fatales que dejaron un saldo de más de 70 muertos en los últimos diez años. El proyecto completo de la obra se extiende desde la ciudad de Luján hasta Junín: los 37 kilómetros, entre Luján y San Andrés de Giles, se habilitaron en marzo de 2016 y, en junio de este año, el Ministerio de Transporte de la Nación inició las obras en los últimos 40 kilómetros del trayecto que conecta a Junín con Chacabuco.

Si los plazos se cumplen de la manera prevista, para fines de 2019 estarían terminados los 210 kilómetros que comprende el proyecto entero.Juan Carlos Minchilli, referente de Vecinos Autoconvocados de Chacabuco, dio detalles a “Ahora Noticias” luego de reunirse con personal de la empresa constructora y de Vialidad.

“Nos dijeron que visitaron a los vecinos que tienen las tierras expropiadas porque tienen que expropiar veinte metros más, así que se lo comunicaron a los dueños y no hubo ningún problema” indicó Minchilli y agregó “pudimos ver que en la cantera que está detrás de Nidera hay muchas máquinas trabajando para hacer la variante, estuvieron los ingenieros recorriendo la zona y nos comunicaron que tienen que limpiar el canal para poder desagotar el agua y así poder trabajar”.

Minchilli informó también que “ellos aseguran que van a arrancar a trabajar antes de fin de año porque el Gobierno y Vialidad quieren que arranquen la obra ya”.

La autopista RN7 Luján-Junín mejorará las condiciones de transitabilidad y de seguridad de los vecinos de Luján, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Chacabuco y Junín disminuyendo no solo el tiempo de viaje, sino también los accidentes, principalmente los choques frontales.

Por otro lado, se agilizarán las condiciones de intercambio agrícola-ganadero en la zona y se reducirá la congestión por los camiones. En los 210 kilómetros que unen Junín con Luján hay tramos en los que el tránsito es de unos 10.000 vehículos por día.

Respecto de las demoras en el avance, Minchilli insistió con que “nos manifestaron que cuando se hizo la expropiación de tierra la ruta eran de cien metros, pero ahora que va a ser autopista necesitan veinte metros más”. Respecto de las bajadas de la autopista a la altura de Chacabuco Minchilli informó que serán: “una en el km 196, otra donde termina Nidera, otra en la ruta 30, otra en la vía y la quinta en San Coliqueo, esos serían los cinco distribuidores para subir y bajar de la autopista, desde el kilómetro 196 hasta el Coliqueo”.

A pocos días de cumplirse cuatro años de lucha por esta obra, que será el próximo 24 de noviembre, Minchilli dijo “estamos contentos porque vemos las máquinas trabajando en este tramo, ahora estamos esperando a que arranquen en el de Chacabuco a Carmen de Areco, ahí no hay nada expropiado aún. Esperemos que para marzo o abril se empiece, hacia mayo ya se estaría trabajando en los cinco, desde Giles hasta Junín.” Y a su vez agregó “vemos que trabajan de lunes a lunes, el tiempo no ha ayudado, hubo muchos días de lluvia, pero lo importante es que se empezó, se sigue y no se para, hace cuatro años que esperamos esta obra, hemos tenido asistencia perfecta en el Concejo Deliberante, como ningún concejal”.

Por último agradeció el apoyo de la gente al decir“nosotros no somos un grupo político, siempre consideramos que con este proyecto se evitarían accidentes, muertes, y además es una fuente de trabajo importante y de progreso”.