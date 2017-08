Avanza la construcción del nuevo Servicio de Guardia del Hospital de Chacabuco

TENDRÁ 410 METROS CUBIERTOS

Las instalaciones de Servicio de Guardia del Hospital de Chacabuco datan del año 1865, es decir, fueron fundadas hace 152 años al mismo tiempo que la ciudad que celebró su nuevo aniversario el pasado 6 de agosto. En septiembre del año pasado, se anunciaron las obras en la Guardia del Hospital Municipal “Nuestra Señora del Carmen” y, en las últimas horas, desde el nosocomio ofrecieron detalles acerca de las características del nuevo servicio, del avance en la construcción y de la posible fecha de terminación.

El nuevo Servicio de Emergencia estará ubicado sobre la calle Garay y en total 410 metros cubiertos con dos plantas, la Guardia actual tiene 44 metros cubiertos. En una de las plantas estará la residencia médica, de los choferes y del personal que esté de guardia, mientras que, en la planta baja,estarán las áreas verde, amarilla y roja. Según explicó el Dr. Fabián Molina, Jefe de Guardia, el área verde contará con dos consultorios de demanda espontánea; el área amarilla tendrá una sala de internación de 24 horas y de observación con diez camas con monitores multi-paramétricos; y el área roja contará con cuatro camillas y allí llegarán los pacientes en emergencia como los quemados, infartados o politraumatizados por accidentes, etcétera.

“Pensamos que para noviembre va a estar lista la parte edilicia y, entre noviembre de este año y marzo de 2018, se avanzará con el equipamiento, es decir, las camillas y todas las cosas que sean necesarias” explicó Molina a “Ahora Noticias” y agregó “la entrada de ambulancias va a ser por la calle Garay, lo que permitirá un trayecto más directo y rápido, además, el chofer va a estar con nosotros, los médicos, y estando todos juntos los tiempos se van a acortar.”

El 107

Por otro lado, Molina dio detalles sobre el servicio 107 y confirmó que, por estos días, se está capacitando al personal para operar con el servicio de radio-operación. “Va a haber personas recibiendo llamadas, clasificando los llamados por orden de emergencia. Actualmente el personal que responde no es de radio-operadoras y la diferencia es que ellos atienden pero no están capacitados en clasificar el llamado en rojo, amarillo o verde, es decir, a partir de ahora se tendrá en cuenta el orden de prioridad para asistir a los pacientes, ya que no es lo mismo un incendio, un accidente o una persona que se ahoga, que un caso de paciente con fiebre que puede esperar unos minutos más y que también será asistido.”

En cuanto a la demanda de pacientes en el Servicio, Molina detalló que de lunes a jueves hay unas 80 consultas por día, de mayores de 14 años y que los días viernes, sábados y domingos hay hasta 180 consultas por día, “esto dificulta el normal desenvolvimiento en el pequeño espacio que tenemos, es muy necesario el nuevo espacio”, finalizó.