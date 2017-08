Campagnoli en Chacabuco: "Es cambiemos o volvemos"

CAMINO A LAS PASO

En la tarde del lunes, estuvieron en Chacabuco la precandidata a diputada nacional, María Marcela Campagnoli, el precandidato a senador provincial, Rodrigo Esponda, y María Rosa Batalla. En primera instancia, mantuvieron una reunión con el intendente municipal, Víctor Aiola, y luego, realizaron una recorrida por las obras que se están llevando a cabo en el Hospital Municipal, junto a los precandidatos a concejales de Cambiemos Chacabuco.

En conferencia de prensa, Campagnoli expresó "la gente empieza a darse cuenta cuando vos les explicás cuál es el cambio, tal vez no vieron el cambio en su cuadra, tal vez el asfalto que están esperando no les llegó, tal vez el aumento en el sueldo que esperaban no les llegó, pero se dan cuenta que hay un cambio que tarde o temprano va a llegar también a ellos".

Y continuó diciendo: "Es cambiemos o volvemos, es lo que tenemos que tener en claro, y la gente no quiere volver atrás, la gente quiere trabajo, quiere que bajemos la inflación. Por eso nos van a seguir acompañando, en la lucha contra el narcotráfico que estamos dando en la provincia de Buenos Aires, y en las distintas luchas que mantiene a diario la gobernadora María Eugenia Vidal".