Víctor Aiola: “Esta es una elección clave para nuestra gestión”

ENTREVISTA CON DEMOCRACIA

A una semana de las PASO, el jefe comunal de Chacabuco manifestó su intención de que los ciudadanos acompañen a Cambiemos con su voto, repasó las principales demandas de los vecinos y advirtió que, si bien los votantes están molestos por algunas decisiones tomadas por el gobierno nacional, tienen en claro que los grises no les gustan y que no quieren volver al pasado.

- ¿Cuál es la perspectiva de cara a las próximas elecciones?

- Tenemos las mejores expectativas porque venimos trabajando mucho en nuestra ciudad desde que asumimos, hubo mucha obra pública, se ha logrado mejorar los servicios públicos, que era el principal pedido de los ciudadanos, se estuvieron haciendo las cosas bien así que esperamos a que nos acompañen. Lo fundamental es seguir transformando la ciudad. nosotros pensamos que el camino que empezamos en 2015 es difícil, queremos transformar la realidad de los vecinos. Les pedimos que nos acompañen con el voto y aporten ideas para cambiar la sociedad.

- ¿En qué aspectos estas elecciones legislativas son importantes?

- Para nosotros esta es una elección clave, es un punto de inflexión importante porque se ponen en juego casi dos años de gestión nuestra. Es importante a nivel local, para la gobernadora y el presidente. Somos un equipo de trabajo, Nación, Provincia y Municipio, y necesitamos ganar esta elección para seguir con la transformación.

- A raíz de su presencia en los municipios de la zona, ¿qué ánimo advierte entre los ciudadanos?

- En las ciudades que están gobernadas por Cambiemos se nota que se ha vuelto a recuperar la esperanza de saber que las cosas se pueden lograr, y donde no gobernamos todavía se ve la obra pública por el fondo de endeudamiento provincial, es decir, la provincia está en obra. Hay lugares en los que todavía el cambio no llegó, porque no puede llegar inmediatamente a todos lados. No se puede hacer en casi dos años lo que no se hizo en 28 años en la Provincia, pero la gente eso lo sabe. Hay cosas que nos duelen, como el aumento de la tarifa eléctrica, del gas, a la gente le incomoda, pero esas medidas fueron necesarias porque el sistema energético estaba colapsado. Fue una fiesta de doce años en la que nosotros no participamos y ahora la estamos pagando entre todos los argentinos, nos estamos haciendo cargo y queremos recuperar todo lo que se había perdido.

- ¿El conflicto de Ingredion fue una de las situaciones más difíciles que les ha tocado atravesar en lo que va del año?

- Sí, la pérdida de fuentes de trabajo en Ingredion fue un conflicto importante que nos preocupa mucho. En algún momento se habló de un posible cierre de la planta y por suerte eso no pasó, hubo despidos, algunos de ellos pudieron reubicarse y esperamos que se creen nuevas fuentes de trabajo y se recupere la economía.

- ¿Considera que los resultados de estas elecciones pueden modificar su desempeño como intendente?

- Nosotros vamos a seguir trabajando fuerte, como hasta ahora, me quedan dos años más de gestión. Le seguiremos poniendo todos los días el hombro a la gestión, porque Chacabuco lo necesita. Vamos a seguir dejando todo por nuestro partido, la UCR, y seguiré acompañando al vicegobernador Daniel Salvador. Queremos hacer las cosas de la mejor manera posible, porque a eso llamamos ser un buen radical.

- ¿Cuáles son las principales demandas de los chacabuquenses que perciben a partir de las caminatas que hacen por la ciudad?

- Las demandas fueron cambiando: al principio los vecinos pedían servicios públicos y eso se resolvió, ahora piden arreglo de calles y colocación de piedras, y estamos trabajando. También piden fuentes de empleo genuinas, eso es lo más difícil para nosotros, si bien trabajamos para que lo tengan, no podemos hacerlo en la magnitud de la cantidad en la que se necesita.

- ¿Cuáles cree que son los principales factores que van a incidir en el voto de la gente?

- Yo pienso que la gente, si bien está molesta con algunas medidas del gobierno nacional, lo que tiene bien en claro es que no quiere volver al pasado, tampoco quieren cosas grises, como el caso de Massa, que estuvo en el gobierno anterior y ahora se quiere diferenciar. La gente sabe que Cambiemos es un equipo de trabajo que quiere modificar de raíz la realidad, se está trabajando de manera ardua, se está haciendo una reconstrucción del valor de las instituciones, de la palabra. La población sabe que, si bien es un camino difícil, vamos por el buen camino y vamos a llegar a un buen destino. No tengo dudas de que va a pesar el tema de que Cambiemos tiene políticos que pueden mirar a los ojos a los vecinos y que caminan las calles con la frente en alto.