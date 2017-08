Inauguraron el nuevo registro civil en Chacabuco

25 DE MAYO Y PADRE DOGLIA

Con la presencia del gefe de gabinete provincial, Joaquín De La Torre, inauguraron en Chacabuco las nuevas instalaciones del Registro Civil para garantizar mayor comodidad a los vecinos a la hora de realizar sus trámites. El nuevo edificio está ubicado en 25 de Mayo y Padre Doglia.

"Se nos infla el pecho, nos llena de orgullo ser protagonistas del traslado de este registro civil, porque sabemos las peripecias que han tenido que pasar los vecinos para poder obtener un turno y sacar el DNI, haciendo cola de madrugada y bajo la lluvia", indicó el secretario de gobierno Mariano Cámera y agregó "las instalaciones estaban en mal estado, los empleados no tenían las herramientas necesarias para dar respuestas, pertenecemos a un equipo de gobierno que realmente no conoce lo imposible, no sabemos bajar los brazos, día a día hacemos lo imposible para mejorar la calidad de vida de los vecinos."

Por su parte, el intendente local, Victor Aiola, aseguró que "lo que estamos viviendo es ver que las cosas verdaderamente se pueden lograr, este gobierno está presente, queremos mejorar la calidad de vida de la gente, los vecinos pedían el traslado del Registro Civil. A los empleados los quiero reconocer por haber trabajado tantos años en condiciones no adecuadas, ahora van a tener más comodidad. Estamos orgullosos del gobierno provincial, se hacen las cosas y para eso la gente nos votó."