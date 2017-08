Aiola estuvo presente en el lanzamiento de campaña de Cambiemos en Alem

Se llevó a cabo en la localidad de Leandro Alem el lanzamiento de campaña de Cambiemos, con los precandidatos a senadores y diputados.

En representación de Cambiemos Chacabuco, estuvieron presentes el intendente municipal, Víctor Aiola, como así también el candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, Agustín Máspoli.

En su discurso, Aiola comenzó diciendo: "Es un honor para mi estar acompañando a esta lista, a estos candidatos. Nosotros cuando empezamos en Chacabuco, allá por el 2015, empezamos a lograr lo que tanto estábamos buscando, que era recuperar la ciudad, y recuperamos cosas importantes. Recuperamos el saber que verdaderamente se puede. Se le puede ganar a la mentira, al relato, al clientelismo, al populismo. Otra cosa que recuperamos es el saber que aquello que nosotros anhelamos se puede cumplir".

Para finalizar dijo "hay que decirle a cada vecino de la localidad que acá hay una lista con candidatos que no se vienen a servir de la política. No le vienen a sacar, no se vienen a enriquecer como hicieron muchos durante muchos años. Juntos lo podemos lograr, por eso cada uno de ustedes, en la cola del supermercado, en el banco, afuera de la escuela, donde sea hay que transmitir este mensaje y decirles que esto recién comienza. Que estas elecciones las vamos a ganar".