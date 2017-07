“Payaguau”: los Payamédicos de Chacabuco suman perros a sus intervenciones

ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN INSTITUCIONES

Llevar alegría al Hospital y quitar drama al ambiente que rodea a los pacientes que buscan recuperarse de una enfermedad es el objetivo de los Payamédicos. Para ello, se requiere de una formación que se divide en “payateatralidad” y “payamedicina”, ambos pilares fundamentales para sostener una de las actividades más nobles y solidarias en el ámbito de la salud. En Argentina son más de 5000 los Payamédicos, vecinos de distintas ciudades y, en diálogo con Democracia, Gisela Cone Burella, formadora de Chacabuco, contó en qué consiste la tarea.

- ¿Cuánto hace que hay Payamédicos en Chacabuco y en qué consiste la actividad que realizan?

- El objetivo nuestro es desdramatizar el ambiente hospitalario, para eso hacemos intervenciones semanales en el Hospital y en el Hogar San José. En Chacabuco somos 50 Payamédicos recibidos, en actividad,hoy por hoy, somos 23 y estamos desde 2015. Todo lo que hacemos es ad honorem, no cobramos por nuestra labor.

- ¿Cómo llega una persona a ser Payamédico?

- Para ser Payamédico tenés que hacer “payateatralidad”, que es donde se brindan las herramientas para que vos construyas tu personaje payaso y, además, cada uno hace su propio traje que tiene una estética acorde a la metodología de Payamédicos. Eso sumado a la “payamedicina” que es la parte teórica, donde aprendemos todos los fundamentos, por qué la metodología es de una manera y no de otra, lo que conviene hacer, las maneras, hay herramientas hasta de catarsis para poder irnos a casa más tranquilos luego de un día movido emocionalmente. Pasan cosas buenas y otras no tanto porque estamos en un ámbito de salud. En Chacabuco tuvimos la formación, de allí nos recibimos unos treinta Payamédicos y, junto a otro compañero, hicimos el curso en Rosario y somos formadores de la zona, aunque nosotros solo formamos en “payateatralidad”.

- ¿Hay requisitos básicos que cumplir para realizar la formación?

- Para ser Payamédico tenés que ser mayor de 18 años, por una cuestión de ingreso a las instituciones hospitalarias, además tenés que tener el secundario aprobado porque la “payamedicina” la certifica la Universidad de Buenos Aires. Es una materia de la carrera de Psicología de la UBA. No hay edad máxima para ser Payamédico, sólo hace falta el deseo. No importa si sos médico, ama de casa, desocupado o estudiante. Muchos dicen que son tímidos, o que no son graciosos, pero nosotros eso lo damos en el taller de “payateatralidad”, les damos muchas herramientas para que cada uno saque lo mejor, ninguno va a ser igual que otro y ahí está lo especial de todo esto, la diferencia enriquece al grupo. Cada uno aporta su mejor parte. Hay también “payamediquitos”, que son chicos de 7 a 13 años que se forman solamente en “payateatralidad”, arman su personaje, intervienen con nosotros y estamos viendo la posibilidad de sumarlos en Chacabuco.

- ¿Cuál es la respuesta por parte de los pacientes? ¿Algunos se entusiasman y otros manifiestan resistencia?

- Hay de todo. Hay resistencia porque desconocen lo que uno viene a hacer. Además, los payasos en la sociedad se han ido confundiendo con los bufones y muchas veces sienten que uno los va a cargar o a dejar en ridículo, pero nosotros somos todo lo contrario, queremos potenciar lo que cada uno tiene, trabajamos con la parte sana de la persona, buscamos construir una realidad fantástica, para que esa persona pueda hacer lo que hacía siempre al menos de una manera imaginaria. Son interacciones espontáneas, no hay nada planificado, sí sabemos cuál es el diagnóstico de las personas para no hacer algo que empeore su estado de salud, pero el resto se crea acorde a lo que sucede en el momento. Para nosotros ellos no son pacientes sino producientes, vamos a producir con ellos.

- ¿De qué manera se suman los perros a esta actividad y cómo los entrenan?

- Con “Payaguau” en Buenos Aires empezaron hace un año y medio, lo hacen con una perra entrenada, tres Payamédicos y una terapeuta, estrictamente con función terapéutica. Nosotros lo hacemos como algo recreativo, no tenemos un objetivo terapéutico en sí, aunque es cierto que se logra que ellos se muevan, que quieran interactuar con el animal. “Payaguau” lo hacemos como una distracción en el marco de nuestras intervenciones en el Hogar San José. Ahora tenemos dos perras, una chiquita y una Golden. Vamos a incorporar también una Weimaraner. Por ahora somos cinco o seis Payamédicos los guías de estos perros que se entrenan desde que son bien chiquitos. Fundamentalmente se controlan sus reacciones, tiene que ser un perro al que se le pueda hacer de todo: los peinamos, los vestimos, les ponemos collares y ellos se quedan tranquilos. A estos animales les gusta recibir caricias, son perros que hagas lo que hagas al lado ellos están tranquilos y con carita de amor.



- ¿Cuántas intervenciones semanales tienen y en qué espacios?

- Nuestros dispositivos son semanales y duran cuatro horas. Llegamos, nos acomodamos, después estamos en las salas, luego hacemos las devoluciones entre nosotros, armamos una especie de historia clínica acerca de qué se hizo con cada “produciente”, después tenemos el espacio de catarsis, el intercambio de opiniones y nos vamos. En el Hospital de Chacabuco estamos los miércoles en el servicio de clínica y en la guardia; y los sábados estamos en el geriátrico del Hospital y en Pediatría. Los días viernes hacemos “Payaguau” en el geriátrico San José. Por ahora esa es nuestra actividad, hoy en día es difícil poder convocar a todos, si se tiene en cuenta que esto se toma con el compromiso de un trabajo pero totalmente ad honorem.