Cambiemos de Chacabuco presentó a los candidatos para las PASO

ELECCIONES 2017

Apenas pasadas las 19:00, se llevó a cabo la presentación de los candidatos de Cambiemos para las próximas elecciones legislativas de agosto. El acto tuvo lugar en el local partidario de esa fuerza en la calle Italia y estuvo presidido por el Intendente municipal Victor Aiola, el diputado provincial Marcelo Daletto, el vicepresidente de la UCR Marcos Papadá y el presidente del PRO Chacabuco Ing. Jorge Muela y fue acompañado por gran número de militantes de ambas fuerzas, Concejales, Consejeros escolares y funcionarios del gabinete municipal.

La lista está integrada de la siguiente manera:

-Candidatos a Concejales:

TITULARES:

1) Rodolfo “Loli” Serritela.

2) Ana Rodrigo.

3) Ignacio Orsini.

4) Clelia Cuozzo.

5) Mario Dicundo.

6) Carolina Marino.

7) Miguel Rojas.

8) Mariana Cámera.

9) Iván Del Papa.

SUPLENTES:

10) Silvina Frontera.

11) Guillermo Vargas.

12) Lucía Marsiletti

13) Rodolfo Fernández.

14) Julia Cersósimo

15) Ermindo Rodríguez.

-Candidatos a Consejeros escolares:

2) Leandro Di Pinto.

3) María Laura Papadá.

4) Sergio Bustos.

5) Agostina Galante.

6) Mariano Alaman.

Tras ello, se dio inicio a las alocuciones previstas. En primer término se dirigió a los presentes la candidata a Consejera escolar Patricia Colacilli quien, entre otras cosas, expresó: “Me comprometo a trabajar y a sumar mi esfuerzo para ayudar desde el Consejo Escolar, a trabajar como lo sé hacer y como me enseñaron mis padres, con honestidad y voluntad de trabajo. Es un orgullo poder colaborar con quienes ya están trabajando en el Consejo desde el inicio de esta gestión”.

En segundo lugar tomó la palabra el candidato a Concejal Loli Serritela quien agradeció a las autoridades de Cambiemos el haberlo convocado para ocupar ese lugar. “Hoy me toca estar cumpliendo funciones en Desarrollo Social, un lugar que durante los últimos doce años funcionó como un kiosco que ayudaba solamente a los del mismo color político o a vecinos que no necesitaban de la ayuda del Estado. A los verdaderamente postergados no les llegaba ningún tipo de ayuda. Nosotros entendemos que la política se hace desde otro lugar, desde el lugar de la gente, acercándonos a todos sin distinción partidaria”, dijo.

En tercer lugar hizo uso de la palabra el diputado provincial Marcelo Daletto quien dijo que “la diferencia en las próximas elecciones en Chacabuco será récord histórico. Hace poco más de dos años nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad estaba gobernada por quienes solamente pensaban solamente en su beneficio propio. En 2015 les pudimos ganar con el liderazgo del Dr. Aiola y comenzamos a recorrer un camino que cambió y que seguirá cambiando la realidad. La sociedad nos demandó cambios y estamos cumpliendo con ese reclamo. El desafío que nos propusimos hace más de dos años se renueva en estas elecciones”.

El acto fue cerrado por el Intendente municipal quien comenzó su alocución agradeciendo a todos los candidatos. “Decidirse a participar e involucrarse en este desafío es de una enorme valentía. Nosotros nos apoyamos en nuestro trabajo y en las soluciones para la gente. No nos dedicamos a hacer campaña sucia como otros que solo saben denostar porque no tienen ninguna propuesta. Sabemos que la población nos acompaña y nos seguirá dando su apoyo porque saben distinguir entre aquellos impresentables que nunca hicieron nada por Chacabuco y que solamente saben poner palos en la rueda. Más palos nos ponen, más comprometido es nuestro trabajo.”