En su momento más difícil, Mario Ferraresi envió un emotivo mensaje

CHACABUCO

Hace poco más de un mes, el Secretario de Servicios Públicos de Chacabuco, Mario Ferraresi, se vio obligado a dejar su lugar de funcionario municipal debido a un infarto que comprometió su salud y puso en riesgo su vida. Hoy, en pleno proceso de recuperación, emitió un mensaje a los vecinos, a médicos y autoridades con agradecimientos y con la intención de concientizar acerca del valor de la vida y aquello realmente importante.

"Hace un mes, la vida me enseñó que debo barajar y dar de nuevo. Hoy, en pleno proceso de recuperación, quiero saludar y siento agradecer profundamente a aquellas personas que se involucraron por mi estado de salud. Uno se da cuenta en esos momentos cómo los trabajadores y profesionales de la salud están atravesados por la verdadera vocación ya que para ellos no hubo obstáculos sino respuestas.

Una guardia eficiente que me recibió. El Dr. Rossi, el personal de Terapia y, un enorme agradecimiento a quien hoy, y sin conocer, llamaría mi segundo padre ya que me devolvió la oportunidad de vivir; el Dr. Quereda. Camilleros, ambulancieros, enfermeras; el Lic. Julián Serritella, el doctor Ignacio Gastaldi, doctor Mariano Frazza, doctora Romina Sclavi, a mi querido amigo Víctor Aiola; y a toda la comunidad de Chacabuco que de una u otra manera me ha hecho llegar su apoyo en estos momentos. Y a mis amores Rita, Macarena y Agustín, por estar siempre, amor eterno para ustedes. A todos GRACIAS !!!"