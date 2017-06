"Da el ejemplo, cambiá la actitud", nueva campaña de seguridad vial

CHACABUCO

El área de Educación Vial, dependiente de la secretaría de Seguridad Ciudadana, comenzó con las actividades en el marco de la campaña “Da el Ejemplo, Cambiá de Actitud” conjuntamente con la subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial. El objetivo consiste en concientizar sobre la importancia de respetar las normas de tránsito. En esta oportunidad, se dispuso hacer partícipes a los comercios céntricos de la ciudad. El personal realizará tareas diarias en este contexto.

Según se informó, muchos de los accidentes de tránsito que tantas muertes causan en nuestra región pueden prevenirse mediante la concientización y la importancia de respetar las normas de tránsito. Esta campaña se va a profundizar no sólo en las calles, sino también en diferentes instituciones públicas y privadas y en diferentes niveles educativos, sobre la base de cinco ejes fundamentales que concentran los motivos de siniestros con mayor cantidad de pérdidas de vidas humanas:



• Respetar las velocidades máximas

• No consumir alcohol antes de conducir

• Usar siempre cinturón de seguridad

• Usar casco, si conduce motocicleta

• No usar telefonía celular mientras maneja y la diferentes vertientes que puedan provocar un siniestro vial.