Barenghi: "No prometemos lo que no podemos cumplir”

Ante un auditorio colmado, el intendente municipal de Bragado, Sergio Barenghi, inauguró este viernes el período 2025 de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, con un repaso de su primer año de gestión, nuevos anuncios y un mensaje a todas las fuerzas políticas del ámbito local, en la antesala de la campaña hacia las elecciones legislativas.



Acompañado por el presidente del cuerpo, Germán Marini; los bloques del oficialismo y la oposición; funcionarios del Ejecutivo; militantes y vecinos; el jefe comunal repasó logros de gestión y anunció nuevos proyectos.



"Fortalecimos los Centros de Atención Primaria y Unidades Sanitarias de las localidades rurales. Sumamos profesionales de distintas especialidades y generamos nuevos espacios para la prestación de servicios de salud", comenzó Barenghi, quien también destacó a la inauguración del Centro de Salud "Dr. Argentino Rodolfo Arribalzaga", con la presencia del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como uno de los momentos más trascendentes del último tiempo.





Asimismo, Barenghi aclaró que, pese a apostar a "descentralizar el sistema de salud, nunca se descuidó el Hospital San Luis", a la vez que anunció que el municipio está "a punto de inaugurar la ampliación de la internación en el sector de la ex Pediatría" e iniciar el proyecto para extender la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).



En cuanto a obra pública, Barenghi replicó las críticas de la oposición a la supuesta "falta de planificación" de parte del gobierno local y recordó que la actual administración concretó iniciativas que habían quedado en el plano de las "promesas incumplidas".



"Si no fuimos capaces de planificar, ¿cómo hicimos entonces para reconstruir el sector de juegos infantiles de la Plaza Eva Perón, en menos de tres meses de obra, después de años de promesas incumplidas?", exclamó el intendente.



E insistió: "Si no fuimos capaces de planificar, ¿cómo hicimos entonces para reactivar la obra del Polideportivo, que hoy la vemos en su cuarta etapa muy avanzada, luego de tantos años de anuncios que no se concretaron en nada?".



Y remató: "Cuando vemos los resultados sobre la mesa, la conclusión es inapelable: No es que nosotros no planificamos. Lo que no hacemos es prometer lo que no podemos cumplir. Aquella forma de practicar la política, basada en el marketing y las promesas, ya forma parte del pasado en Bragado".



Mejorar los servicios



En otro pasaje de su discurso, el intendente subrayó que el municipio "trabaja a diario para brindar los mejores servicios posibles" y remarcó la compra de nueva maquinarias y la recuperación de otras "que estaban en desuso o inutilizables".



"Recuperamos el servicio de riego de las calles de tierra. Cuando iniciamos nuestro trabajo, contábamos con apenas dos unidades para cumplir con el recorrido de todos los barrios", sostuvo Barenghi, sin dejar de mencionar "las obras de consolidado que se realizaron en más de 120 cuadras de la ciudad".



El intendente también destacó "la transformación del sistema de recolección" como uno de los principales logros de su mandato, "con la colocación de 110 contenedores en distintos barrios, una decisión ponderada por los vecinos y los adversarios políticos".



No obstante, advirtió que "el esfuerzo que pueda realizar el municipio, a través del personal de recolección, nunca será suficiente sin la colaboración de los vecinos".



"Necesitamos producir un cambio cultural y abandonar la mala costumbre de arrojar residuos en terrenos baldíos, desagües pluviales o, incluso, en las propias veredas", insistió.



Más seguridad



Con respecto a la seguridad y el ordenamiento del tránsito, el intendente recordó que "el año 2024 cerró con más de 4000 infracciones, por distintos incumplimientos de normas viales".



"No es un número que nos enorgullezca, sino que, por el contrario, nos genera una enorme preocupación", exclamó Barenghi, sin pasar por alto "los operativos de control desplegados de manera sostenida", que dejaron como resultado "el secuestro de cientos de motos por caño de escape modificado, falta de documentación o no uso de casco".



También postuló como "un hito en Bragado y la región" la creación de la Escuela de Formación de Conductores, a la que definió como "una política de Estado en este municipio, fruto de una construcción colectiva".



Por otro lado, Barenghi aseguró que "bajaron los delitos con respecto a 2023" y anunció inversiones para "ampliar la Central de Monitoreo, que, como todos saben, antes era solamente una central de filmación".



"Son hechos concretos y tangibles, que contrastan con las promesas de un sector de la dirigencia local, que hoy se muestra entregando cámaras en otros distritos en nombre del gobierno nacional, al parecer sin tener presente a Bragado y las necesidades de su población", aseguró Barenghi.



Otros logros



El intendente también mencionó avances en otras áreas, como Desarrollo Social, Cultura y Red Vial. En esa línea, destacó "la recuperación del sector de piletas de la Laguna" y la apuesta por "dar impulso al deporte desde una mirada social, antes que competitiva".



Además, destacó que "en los próximos días, se pondrá en marcha la Guardería Vespertina, para que los adultos responsables de chicos de hasta 12 años puedan cumplir el sueño pendiente de finalizar sus estudios".



También aseguró que "con el Carnaval, que en su primera edición tuvo un acompañamiento multitudinario, la cultura volvió a ganar las calles de Bragado".



En el mismo sentido, Barenghi consideró que "el municipio se ocupó de lo urgente, sin descuidar lo importante", por lo que valoró las "mejoras edilicias en el Centro Cultural Florencio Constantino, el Museo Municipal y la Escuela de Artes", al mismo tiempo que elogió el balance de la pasada Feria del Libro.



"Algunos dudaban de nuestra capacidad para organizar una Feria del Libro cuanto menos parecida a la de años anteriores y los hechos demostraron que no sólo la equiparamos, sino que la superamos", afirmó.



Con respecto a las localidades rurales, el intendente consideró que "en todas ellas se han realizado obras que mejoraron la calidad de vida de los vecinos" y recordó que el municipio cumplió con su promesa de "habilitar un servicio de transporte de pasajeros semanal para conectar a la ciudad cabecera con Irala, Warnes, Comodoro Py y Olascoaga".



Críticas



En otro tramo de su exposición, Barenghi admitió que Bragado viene padeciendo "eventos meteorológicos que se suceden con inusual frecuencia y ocasionan destrozos en viviendas, en el arbolado urbano y en el tendido eléctrico".



De allí que el jefe comunal consideró que "se necesita un Plan de Reforestación, para identificar y reemplazar a los ejemplares que cumplieron su ciclo".



También cuestionó a la administración predecesora por "haber permitido" la realización de "proyectos de viviendas en sectores de la ciudad expuestos a inundaciones".



Con respecto al personal municipal, Barenghi señaló que el municipio "hizo el esfuerzo para que tuvieran el reconocimiento que merecen" y recordó que "se logró una paritaria con un 117% de incremento salarial acumulado en 2024".



También cuestionó al gobierno nacional por "haber abandonado la obra pública" y lamentó que la política de la Casa Rosada dejó "coletazos en el sector productivo local".



Mensaje a la oposición



Finalmente, Barenghi habló a la oposición en la antesala a las legislativas de este año y llamó a "mantener una relación de respeto" construida hasta el momento y aclaró que "el bienestar de los bragadenses está por encima de las diferencias".



"Nuestro deber ante los ojos de la sociedad es predicar con el ejemplo y defender con hechos la democracia que reivindicamos con palabras", aseguró.



Y concluyó: "Por eso, los convoco a que discutamos, propongamos y, de ser necesario, critiquemos, pero siempre bajo la premisa de que el bienestar de los bragadenses está por encima de todas y cada una de nuestras diferencias".