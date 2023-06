Gatica confirmó que va por un nuevo mandato

El intendente de Bragado, Vicente Gatica, confirmó ayer que será precandidato a la re-reelección en las próximas PASO. Lo hizo a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que aseguró tener "muchas ganas" de ir por su tercer mandato.

"Tengo muchas ganas de seguir siendo el intendente de esta ciudad", afirmó Gatica, quien jugará en las primarias del 13 de agosto dentro de Juntos con la lista presidencial de Patricia Bullrich.

De esta manera, el intendente medirá fuerzas en las internas de la coalición con la precandidata del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, la abogada Carla Bruno.

Incertidumbre en el peronismo

Por su parte, en Unión por la Patria todavía hay incertidumbre acerca de cómo se definirán las listas para las primarias. Hasta el momento, se perfilan dos precandidatos a la intendencia: el concejal del Frente Renovador, Jorge "Chapu" Fernández; y el empresario Sergio Barenghi.

Por el lado del massista, en los últimos días buscó mostrar apoyo de dirigentes de distintas líneas del peronismo local. Lo respaldaron públicamente Horacio Civello (ex presidente del Concejo Deliberante en el gobierno de Aldo San Pedro); Sergio Fuentes (ex secretario de Gobierno de Aldo San Pedro); Adrián Castaño (secretario general Sindicato de Trabajadores Municipales); Pablo Zuccolli (secretario general del Sindicato de Empleados Municipales); Patricia Feloy (secretaria general de ATE Bragado); Pablo Groba referente local del Movimiento Evita; entre otros. También el ex diputado provincial Eduardo "Laly" Gatica.

Por su parte, Barenghi contaría con el aval de la Mesa del Frente de Todos, que busca darle empuje para busque la revancha, luego de la ajustada derrota de 2019 ante Vicente Gatica. "Puede haber unidad con uno u otro, o también PASO entre los dos", adelantaron fuentes del armado local a Democracia.

En caso de un nuevo duelo en las urnas, será la segunda vez que se midan en una primaria. En 2019, apoyado por la estructura del sanpedrismo, Barenghi venció a "Chapu" Fernández -por entonces, candidato del Movimiento Evita-, en una triple interna que también incluyó a Daniel Jáuregui Lorda, quien era apoyado por el ex diputado Darío Duretti.

En el espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza, el candidato a intendente será Gustavo Arabia, mientras que el vecinalismo de Juan Manuel Barenghi no tendrá postulante a la jefatura comunal.