Genaro Olivieri fue reconocido en Bragado

El sábado al mediodía, el intendente de Bragado, Vicente Gatica entregó un reconocimiento al tenista Genaro Olivieri en un emotivo encuentro en el Palacio Municipal del que participaron funcionarios, vecinos de la ciudad y familiares del deportista.

Previamente, el deportista bragadense distinguido por su actuación en Roland Garros, atendió a los medios de prensa dando detalles de este significativo momento en su carrera en el tenis.

Luego de saludar al tenista con un cálido abrazo, el Jefe Comunal expresó: “hoy es un día importante para Bragado y es un honor que Genaro haya elegido la casa de todos los bragadenses para compartir este momento extraordinario en su carrera deportiva con su gente, sus amigos, su familia y todos nosotros”, y agregó “los que tenemos formación en el deporte, sentimos que en el trayecto perdemos más de lo que ganamos, pero el esfuerzo, la dedicación, el compromiso, la disciplina y el apoyo de la familia en algún momento vuelve como recompensa en premio”.

Al momento de entregarle el reconocimiento le dijo: “estamos felices del resultado que conllevó tu esfuerzo, emocionados por lo acontecido y queremos reconocerte en nombre de todos los bragadenses y entregarte esta distinción para que la guardes entre tus trofeos y recuerdes cada vez que vas a competir que aquí en tu ciudad hay mucha gente que te apoya y augura lo mejor para vos y tu carrera”.

Por su parte, Olivieri agradeció la presencia de todos y especialmente el apoyo de la comunidad diciendo “a la distancia sentí el acompañamiento a través de los mensajes o comentarios en redes; me transmitieron alegría y apoyo incondicional, tanto en las buenas como en las no tanto”.

En cuanto a la experiencia y sensaciones de Roland Garros subrayó “fue “increíble”, una “locura” todavía me cuesta asimilar lo que me pasó, sin duda el mejor momento de mi carrera” y agregó “trabajé mucho para estar ahí y los logros obtenidos me hacen muy feliz”.

Por otro lado, aseguró que volver a Bragado es su cable a tierra, le da tranquilidad y le renueva las energías antes de la vorágine de cada torneo, en esa línea agradeció la cálida recepción en la Municipalidad reconociendo que la distinción lo llena de orgullo y alegría.

Genaro también le dio gracias a su familia por ser un pilar fundamental en su carrera deportiva y volvió a reconocer el acompañamiento de Bragado, remarcando: “fue más de lo que esperaba, algo que nunca imaginé, les agradezco profundamente y vamos por más”

Tras el reconocimiento, Genaro Olivier intercambió una charla distendida con los presentes que se acercaron a felicitarlo por su excelente presente deportivo. Cabe señalar que, el próximo evento en su agenda es el campeonato “Wimbledon en Inglaterra”.