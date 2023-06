Se realiza en Bragado la 1° Expo Ambiental

La Municipalidad de Bragado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental y en forma conjunta con distintos actores de la comunidad, llevan adelante durante este lunes y martes la 1ª Expo Ambiental bajo el lema “Bragado + verde”.

Así, el lunes por la mañana tuvo lugar la apertura del evento en el Centro Cultual Florencio Constantino con gran participación de la comunidad educativa y oportunamente, en el marco del Día Mundial del Ambiente.

El acto contó con la presencia del intendente, Vicente Gatica; funcionarios municipales; autoridades educativas de los distintos niveles; representantes de instituciones de la comunidad y empresas. Como antesala del primer panel de expositores, la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, Natalia Gatica dio la bienvenida a los presentes.

En primer lugar, la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental señaló que “en este día especial estamos agradecidos de compartir esta jornada, esta Expo es la posibilidad que tenemos todos los actores de la comunidad que se preocupan y ocupan del cuidado del ambiente de contar experiencias, escucharnos y conectarnos”.

En cuanto a la propuesta sostuvo que surgió de charlas del Pablo Zuleta, director general de Ambiente y Espacios Públicos y Gabriel Blaiotta, director de la Escuela Secundaria de Warnes, quien hace tiempo vienen trabajando en este proyecto contando con el acompañamiento de Educación.

Enfatizó que “a pesar del año complejo que se atraviesa y las dificultades que surgen en el proceso de organizar un evento de esta magnitud apostaron a este desafío que en el camino fue encontrando socios para poder concretarse”.

En ese sentido, mencionó el compromiso de las inspectoras de educación que colaboraron con la convocatoria y a toda comunidad educativa que participó con los stands, además a las empresas y actores de la comunidad que generan acciones relacionadas a la temática y por supuesto al equipo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ambiental, cada uno socios en este desafío.

La responsable de Desarrollo Urbano Ambiental se mostró emocionada con el resultado de la propuesta subrayando “un gobierno puede diseñar la mejor política ambiental de la historia, pero si no sucede lo que está aconteciendo hoy aquí o no intenta trabajar en equipo con todos los actores la temática en comunidad los resultados no son los que esperamos”, reflexionó Natalia Gatica instando a respetar la normativas y a trabajar cada uno desde el rol que ocupa y con consciencia para llevar adelante acciones que benefician al conjunto como es el cuidado del ambiente.

Para cerrar el mensaje, agradeció a los presentes y aseguró que desde la gestión municipal se comprometen a que esta sea la 1ª edición de una “Expo Ambiental” que llegó para quedarse.

Seguidamente tuvo lugar la proyección de un video institucional y luego un Panel Empresarial y Educativo compuesto por Escuela Técnica; Le Utthe; Genneia; Patricia Malnati, presidente de Mansalva S.A, integrante de la red MIA, de la Mesa Ambiental de UIPBA; y Juan Fernández, representante de ONUDI.

Durante la jornada de hoy, se expondrán temáticas que le atañen al Distrito respecto al trabajo ambiental que realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental.

Además, se contará con diversos paneles donde empresas locales, organismos e instituciones de la sociedad civil expondrán acerca de sus acciones ambientales y participación en la comunidad.