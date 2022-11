El joven ilustrador que dibujó el plano de Bragado a mano

Abraham Gómez, un estudiante de arquitectura de origen peruano, es famosos en las redes sociales por realizar a mano el plano de distintas ciudades. Así, el joven ya sorprendió con el de La Plata, ciudad donde estudia; Rosario y Mar del Plata. De esta manera, sus mapas se volvieron virales por la precisión y grado de minuciosidad que tienen.

Además de fotos con el producto terminado, Abraham publica videos donde se muestra el proceso de creación.

No me he olvidado de vos pic.twitter.com/nm7VZTkH1c