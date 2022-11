Tiene 57 años, 6 hijos y se recibió de abogado

José Luis Giambroni tiene 57 años y es de Bragado. De chico tuvo que salir a trabajar por la enfermedad de su padre, pero siempre tuvo el sueño de ser militar y abogado. Así, su primera meta logró cumplirla y ejercerla por varios años. Luego, por distintas razones tuvo que dejar ese trabajo y buscar otras alternativas para sostener a su numerosa familia. “Era militar y por distintas circunstancias de la vida tuve que dejar y empezar de cero; y como tenía seis hijos chicos agarraba cualquier cosa, fui albañil, remisero y empleado de seguridad”, contó José a Bragado Tv y agregó “siempre tuve la vocación de ser militar y abogado, por eso de grande terminé la secundaria y con los hijos ya crecidos comencé a estudiar”.

Giambroni se anotó para cursar la carrera de abogacía en la ciudad de Alberti, en la extensión que tiene la Universidad de Lomas de Zamora. “Me costó 8 años y tres meses, pero es un gusto haberlo hecho”, expresó y reconoció que “me costó muchísimo, había momentos que no lo podía hacer. He llegado a las 11 de la noche a mi casa y a las 3 me levantaba para estudiar. Eran jornadas largas de estudio, pero pasamos gratos momentos, donde hice muy buenos amigos que me dieron ánimo”.

En ese sentido, José Luis destacó el acompañamiento de su familia. “Mis hijos están totalmente orgullos del padre que tienen. Más allá del estudio, uno tiene que ser buena persona, hay que ser honesto”, expresó y remarcó “uno tiene que tener valores más allá de los títulos logrados”.

Y en cuanto a lo laboral, Giambroni está esperando el título, para poder matricularse y luego comenzar a ejercer su tan deseada profesión. “No es fácil arrancar a esta edad, pero si uno tiene ganas, todo se vuelve bueno”, declaró y cerró “los jóvenes por lo general se retiran rápido, pero si uno quiere lograr el objetivo, tiene que esforzarse”.