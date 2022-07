Después de 7 años, el tren de pasajeros volvió a 9 de Julio, Carlos Casares y Pehuajó

Tras siete años de ausencia, un tren de pasajeros volvió a circular entre las ciudades bonaerenses de Bragado y Pehuajó, lo que provocó a su paso innumerables muestras de emoción y sacó a relucir orgullo patriótico, un sentimiento de pertenencia hacia un medio de transporte que fue motor del desarrollo social y económico del país.

Las multitudes que se dieron cita, desafiando el frío tempranero de 9 de Julio, el sol intenso del mediodía en Carlos Casares y la primera franja de la tarde en Pehuajó, expresaron su alegría al ser testigos del viaje de prueba definitiva que la formación "Marcha Blanca" realizó ayer, antes del retorno del servicio, previsto inicialmente para el viernes 5 de agosto.

El intendente de 9 de Julio, Mariano Barroso, agradeció al Gobierno nacional la decisión de volver a poner en funcionamiento el tren y sostuvo que "para nosotros es fundamental el retorno del servicio. El tren ha sido la vida de nuestros pueblos y la base de un desarrollo regional por lo que celebro este acontecimiento".

Daniel Stadnik, jefe comunal de Carlos Casares, destacó que "el ministro (de Transporte) Alexis Guerrera cumplió con lo que dijo: prometió que el tren iba a volver a Casares y hoy lo tenemos acá, y esto es una enorme alegría para todos nosotros".

El intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, dijo: "No festejo este acontecimiento como intendente, sino como un habitante más, como uno más de este pueblo a 365 kilómetros de Capital, un pueblo en lucha donde se acabaron los ricos y famosos, que necesitaba el retorno del tren".

De la "Marcha Blanca" participaron Guerrera y el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci. "Estamos muy satisfechos por lo que estamos haciendo para la recuperación de los trenes, no solo en lo que hace al servicio de pasajeros, sino también de carga. Junto a Trenes Argentinos hemos intervenido casi 1.700 kilómetros de vía, hemos reconectado más de 40 localidades en distintos puntos del país, en algunos casos que no veían el tren desde hace 30, 40 o 50 años", dijo Guerrera.

Aclaró que "no es el tren que deseamos y anhelamos, pero es el servicio del tren de pasajeros que simboliza la vuelta del tren a la Argentina como una política de Estado, como una decisión política de nuestro presidente, acompañada por Sergio Massa, desde la Cámara de Diputados, dándonos las herramientas económicas necesarias para concretarlo".

"Acá estamos, viendo como después de 5 años, el tren vuelve a circular por 9 de Julio, Carlos Casares para llegar hasta Pehuajó, de donde nunca debió irse", afirmó.

Explicó que "comenzará a circular desde el 5 de agosto, llegando a Pehuajó los viernes y retornando a Buenos Aires los domingos. Será por el momento un servicio de fin de semana, pero estamos trabajando justamente en el financiamiento internacional para poder comprar el material rodante necesario para sumar frecuencias a cada uno de los ramales que estamos rehabilitando".

Por su parte, Marinucci indicó que "este servicio es parte de la planificación que nos ha planteado el ministro para el transporte ferroviario, para que a través del ferrocarril Sarmiento podamos volver a llegar a La Pampa. El objetivo es que cada habitante de 9 de julio, de Carlos Casares y de Pehuajó, pueda desarrollar su actividad, recuperar la conectividad perdida hace cinco años con un medio de transporte accesible".

La formación partió desde Bragado a las 9 en punto y arribó a 9 de Julio a las 10.25, para partir nuevamente a las 11.10 hacia Carlos Casares, a donde llegó a las 12.30, para salir rumbo al destino final, Pehuajó a las 13.18 y llegar a destino a las 15.

El servicio se prestará los viernes, a partir del 5 de agosto, saliendo desde Once a las 20.55, para arribar a las 6.41 del día siguiente. La distancia que recorrerá el tren es de 363 kilómetros desde Once y parará en las estaciones Haedo, Bragado, 9 de julio, Carlos Casares y Pehuajó. El servicio es independiente del que se presta entre Once y Bragado los días viernes y lunes, que sí para en las estaciones intermedias entre las dos cabeceras.

