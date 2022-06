Se realizó el homenaje a Manuel Belgrano

El lunes por la mañana, se llevó adelante el acto oficial por el “Día de la Bandera”. Del mismo, que se desarrolló en el Centro Cultural Florencio Constantino, participaron el intendente de Bragado, Vicente Gatica y a su Sra. Esposa; el presidente del Concejo Deliberante, Aldo Expósito; la presidente del Consejo Escolar, Betina Menéndez; la Jefa Distrital de Educación, Ana Aguilar; funcionarios de organismos nacionales y provinciales con asiento en Bragado; autoridades del Dpto. Ejecutivo; Concejo Deliberante y Consejo Escolar; integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Bragado; directores; autoridades escolares; alumnos; instituciones y público en general.

Los Bomberos Voluntarios de Bragado fueron los encargados de trasladar el Pabellón Nacional hasta el mástil mayor de la Plaza 25 de Mayo donde luego acompañaron al Jefe Comunal en el acto de izamiento del símbolo patrio y seguidamente junto al presidente del Concejo Deliberante, Aldo Expósito colocaron una ofrenda floral al pie del monumento en honor a la figura del Gral. Manuel Belgrano.

En el Teatro, al momento de entonar las estrofas de nuestra canción patria se enaltecieron las banderas de ceremonia que engalanaron el acto.

“A más de 200 años recordamos y homenajeamos a Manuel Belgrano, quien es recordado exclusivamente como el creador de la bandera Patria sin embargo fue mucho más que eso. Fue un revolucionario y un trasgresor, conformaba el grupo de los patriotas lo que significaba mirar a la Patria por encima del interés individual y en pos de bien común”, expresó Micaela Favale, docente de la Escuela Primaria Nº 7.

Luego habló del prócer como un pionero de la educación, impulsando y clamando siempre por la escuela como medio de transformación en pos de la prosperidad del Estado y del Pueblo y del regalo que nos hizo al crear uno de nuestros mayores símbolos patrios, la “bandera” reflejo del ideario con que nació la Patria encarnado en los valores de nuestros próceres.

Por su parte, Marcelo Schachner, Director General de Prensa de la Municipalidad de Bragado, dijo “mientras aplaudimos a todos estos jóvenes, niños, niñas, hombres y mujeres, que portan las banderas producto de su dedicación, compromiso y esfuerzo para este acto…siempre me he preguntado: ¿Qué se llevan de estos momentos? ¿Cuáles valores logramos trasmitir quienes hemos sido convocados a formular estas reflexiones?”, y agregó “es claro que no debe convertirse en rutinaria la apelación a palabras como Libertad, Independencia o Igualdad que están en el origen de nuestra nación. Alumnos, alumnas y comunidad aquí presentes, estas palabras no son tópicos que repetimos, sino motores que nos mueven”.