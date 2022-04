La doctora Pusso habló del caso del joven que falleció de hantavirus en Bragado

Hace unos días atrás un posible caso de hantavirus en Bragado ponía en alerta el sistema de salud. Lamentablemente el siguiente paso fue la confirmación del mismo y el fallecimiento de un joven de 25 por tal causa.

En ese sentido, Diego San Román dialogó con la doctora Mónica Pusso, Secretaria de Política Públicas de Salud de la Municipalidad de Bragado, quien señaló que el sábado luego de haberse confirmado el análisis hecho en Pergamino que el muchacho había fallecido de hantavirus. “Cuando esto ocurre, además de comunicar a Región Sanitaria X y al Ministerio, se da el ok para salir hacer prevención al barrio, para evitar nuevos contagios”, detalló.

Pusso contó que el hantavirus tiene más de un 30 por ciento de letalidad, por lo que se hace muy difícil de explicar cuando la víctima es una persona joven. “Depende de la carga viral que uno reciba y sobre todo del estado inmunológico de cada uno, pero la carga viral que uno recibe es muy importante en estos casos”, dijo.

A su vez, la doctora anexó que el hantavirus, por decirlo de alguna manera, es el primo hermano del que produce la Fiebre Hemorrágica Argentina. “Cuando uno se contagia, puede haber estado sano y puede terminar perdiendo la vida. Saber dónde uno se contagia no es fácil, uno no sabe dónde pudo haber orinado un ratón que haya sido infectado por el virus, porque no son todos los ratones”, sintetizó.