Amenazaron de muerte a la secretaria general de ATE Bragado

La Secretaria General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Patricia Feloy, sufrió un atentado en su hogar de calle Cabral realizado por desconocidos que escribieron con grafitis las paredes con amenazas de muerte. “ATE o Muerte”, dejaron escrito en las paredes.

“En el día de la mujer, me toca vivir un hecho tan deplorable como cobarde, que no tiene explicación racional. El sólo motivo de defender a una compañera de una injusticia, me pone en la situación de una agresión hacia mi propiedad, con el agravante de una amenaza de muerte”, manifestó Patricia Feloy en su cuenta personal de Facebook, y agregó: “El cobarde que escribió el frente de mi casa, se equivocó porque no le tengo miedo ni a sus mentiras, ni a sus patrañas, ni a sus amenazas”.

Vale recordar que el atentado ocurre en medio de la crisis interna que vive el gremio luego del fallecimiento de Oscar Ugo y las renuncias de algunos integrantes de la Comisión por diferencias entre los miembros, según lo detallado por Bragado TV.