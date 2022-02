Piden la reactivación de las obras de la autovía de la Ruta Nacional 5

El diputado provincial Valentín Miranda pidió por la reactivación de las obras de la autovía de la Ruta Nacional 5. El legislador hizo hincapié en el tramo Mercedes-Bragado, aunque abogó por otra serie de tareas sobre la traza para mejorar la seguridad vial. El legislador vuelve a insistir sobre un tema que ya había solicitado en 2020.

El diputado solicitó a las autoridades nacionales que reactiven de manera urgente las obras para construir una Autovía sobre la Ruta Nacional 5 entre Mercedes y Bragado con el objetivo de favorecer la seguridad vial en beneficio de los usuarios, el transporte de personas y cargas.

Mediante un proyecto de declaración presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el legislador pidió “la adecuación a ruta segura en el tramo de la misma vía a partir de Bragado”.

En la provincia de Buenos Aires, la Ruta Nacional 5 atraviesa en casi 460 kilómetros los distritos de Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Alberti, Bragado, Nueve de Julio, Carlos Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen y Pellegrini, extendiéndose hasta Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, donde cumple el resto de su recorrido.

No es la primera vez que Miranda busca que la infraestructura se impulse sobre la Ruta Nacional N° 5 para facilitar el tránsito, mejorar el acceso y la integración de las ciudades del interior provincial y darle seguridad al tramo vial.

Concretamente, en marzo de 2020 el diputado del bloque Juntos había elevado un proyecto a la Legislatura para abordar el tema donde pidió por la “construcción de Autopista en la RN N° 5 en el tramo Mercedes – Bragado, incluyendo variantes de traza en las ciudades de Suipacha, Chivilcoy y Alberti”. Y advirtió sobre la necesidad de materializar otra serie de obras como la continuación de la Autopista en el tramo de Anguil hasta Santa Rosa, la pavimentación de banquinas y construcción de carriles de sobrepaso y la construcción de un Distribuidor a la altura de Mercedes.

El legislador mencionó que “el reclamo de hace dos años permanece inalterable, habiéndose iniciado distintos procesos que entendemos son insuficientes porque solo contemplan cortos tramos e incompletos ya que en general son anuncios sin concreción”. Desde ese entonces no se realizaron obras y a pesar de que el gobierno nacional llamó a licitación por el tramo Mercedes - Suipacha en agosto del año pasado, los trabajos aún no han comenzado.

Miranda, al sumarse a un reclamo histórico de miles de usuarios que transitan por ese recorrido, remarcó la importancia de que “el Poder Ejecutivo bonaerense realice las gestiones a su alcance para lograr la continuidad de las obras para poder contar con una ruta segura en el menor plazo posible”.

Para finalizar, el diputado Miranda destacó que “en el último tiempo el mayor de los avances se vio reflejado en el año 2018 con la construcción del bypass Luján que, sumado a los trabajos realizados en 2016, terminaron de conectar mediante autovía al Acceso Oeste con Mercedes”.