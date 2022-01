Recuperan celular robado por la tecnología de rastreo

Desde el Comando de Prevención Rural de Bragado informaron que lograron esclarecer un robo a través de la tecnología de rastreo de un celular. El dispositivo Iphone había sido sustraído tras la rotura del vidrio de un auto que estaba en un camino de tierra.

La investigación fue realizada por el grupo operativo de la DDI Bragado, quienes se dirigieron a la ubicación que marcaba el teléfono, logrando recuperarlo en un domicilio particular ubicado en Bragado. Según informaron, el auto no estaba estacionado en el camino rural sino que había quedado en la cuneta tras un despiste; el conductor, al no poder sacarlo, se retiró del lugar para pedir ayuda.