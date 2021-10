Carrió visitó Bragado y pidió el voto para Juntos para lograr la mayoría en Diputados

La líder nacional de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, estuvo esta mañana en Bragado junto a los candidatos de la Coalición Cívica que integran las listas de candidatos de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires. Durante su paso por la ciudad, Carrió visitó personalmente a la abogada Carla Bruno, quien fue precandidata a concejal en la PASO de Juntos en el distrito y obtuvo un resultado positivo -orilló el 30% del total de los votos de la coalición-, y llamó a la comunidad a apoyar con su voto para "arrasar en las generales de noviembre".

“Le pido a toda la sociedad que acompañe a Juntos para tener mayoría en la Cámara de Diputados y poder acceder a la presidencia del Cuerpo, para poder establecer la agenda y equilibrar el poder”, señaló. La líder de la CC estuvo acompañada por los candidatos a diputados nacionales Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego; y por el diputado nacional Maximiliano Ferraro. “Toda negociación con el espacio oficialista deberá darse en el Parlamento”, planteó.

“Acompaño a Diego Santilli en la provincia. Fui parte de la estrategia de Juntos. Apuesto a su corazón”, afirmó Carrió. “Tenemos que arrasar en las elecciones de noviembre. Tenemos que estar incluidos todos y debe bajar la radicalización. Vamos por la no violencia”, agregó.

“El resultado de la elección del 12 de septiembre es parte de un proceso social, no le pertenece a nadie. Tenemos que hacer lo correcto. Coherencia entre la acción y las ideas. No voy a permitir que se traicione el pueblo”, advirtió.

“Juntos se fundó sobre la autenticidad y un diálogo sincero, debemos seguir siendo eso”, sostuvo. “Todos queremos estar juntos por la unidad de los argentinos. Tenemos que abrir lugar a las nuevas generaciones, ser generosos", agregó.

“No debemos apartarnos de una causa que es la causa de la Republica, del contrato moral y de prosperidad. No quiero nada para mí, pero no abandono la lucha”, aseguró. “A las nuevas generaciones les corresponde limpiar la política, construir un país con prosperidad. Tenemos que luchar por la rebelión de los pobres, de la dignidad.”, añadió la ex diputada nacional.