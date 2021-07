El futuro intendente de Carlos Casares que salvó a Bragado de las inundaciones

A sus casi 62 años, Daniel Stadnik, actual secretario de Obras Públicas de Carlos Casares, asumirá el 10 de diciembre próximo como intendente de su distrito, cuando el actual alcalde, Walter Torchio, asuma como senador provincial, lugar al que accederá sin obstáculos tras las próximas elecciones, por ocupar el primer lugar de la lista del Frente de Todos en la Cuarta Sección Electoral.

Stadnik, sin embargo, tenía tan solo 27 cuando, en el invierno de 1987, llegó a Bragado en calidad de ingeniero civil de la Dirección de Hidráulica de la Provincia, con la misión de bloquear la extensión de las inundaciones que por entonces afectaban a varias ciudades del noroeste bonaerense.

"Mi tarea era coordinar la emergencia en Bragado. Preparamos las obras de defensa, hicimos el canal 9 de Julio-Bragado, el Terraplén desde el Tiro Federal, el camino Warnes hasta el Acceso de la Ruta 46. También construimos una estación de bombeo de emergencia", recordó el ingeniero, en declaraciones al diario local La Voz.

Su estadía en Bragado duró hasta enero del '88 y durante esos meses asegura haber logrado una buena realción entre su equipo de trabajo y el gobierno municipal del entonces intendente Ricardo Ienco. "Teníamos la oficina en calle Quiroga y Remedios de Escalda. En realidad, ahí vivíamos y también teníamos la oficina. Llegamos con un grupo de gente muy importante, con dos comisiones de topografía y un ingeniero del área de Recursos Hídricos de la Provincia, que venía a inspeccionar las obras", recordó, con el orgullo de haber cumplido con la tarea con resultado exitoso.

"Se había inundado toda la zona del noroeste y cuando llegamos a Bragado, los vecinos no tenían real dimensión de lo que se venía. En ese momento, Bragado estaba en una situación tranquila. Por suerte, nos pudimos adelantar y la ciudad no resultó afectada", afirmó.

La llegada a la intendencia

Stadnik se hará cargo del Ejecutivo municipal hasta 2023, por ocupar el primer lugar en la línea de sucesión, pese a estar como licencia como concejal, para desempeñarse en Obras Públicas.

"Lo hablamos con el intendente, sabíamos que estaba la posibilidad de que encabezara la lista de candidatos a senadores, pero son cuestiones que hasta último momento no se resuelven. Finalmente, me confirmó el sábado por la noche su candidatura", relató Stadnik, quien aseguró estar "preparado" para el cargo, aunque no lo vive como un deseo personal cumplido.

"Me agarra preparado, porque hace diez años que estamos en la gestión (Torchio ganó por primera vez en 2011). Desde ese momento, siempre estuve como primer candidato a concejal en las elecciones ejecutivas, pero trabajando en Obras Públicas, en relación constante con las demás áreas", subrayó.

Y concluyó: "No diría que tengo ganas de ser intendente, porque estoy bien trabajando en Obras Públicas. La intendencia siempre tiene una responsabilidad muy grande y la realidad es que no me llega siendo joven. Pero cuando me inscribí como primer concejal, desde ese momento se acepta la responsabilidad de que, frente a cualquier eventualidad, como es la salida del intendente, es una obligación que hay que cumplir".