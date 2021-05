Tuvo síntomas de COVID, no consultó al médico y murió

En las últimas horas, la Policía Comunal de Bragado confirmó que se abrió una investigación por la muerte de un hombre de 65 años con síntomas compatibles con COVID19. Según informó el portal de noticias Bragado TV, el hombre presentaba síntomas de coronavirus desde hacía una semana pero nunca acudió al médico.

Según expresaron sus familiares a la policía, no tenía médico de cabecera y optó por no acudir al hospital, por lo cual surge la duda respecto de si tuvo la enfermedad o no. Por este motivo, ningún médico firmó el certificado de defunción y se inició una causa por “Averiguación de causales de muerte”.