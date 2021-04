Un médico bragadense fue distinguido en el Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis

El médico bragadense Fernando Chuliber recibió días atrás una distinción en el Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis, por una investigación sobre hemofilia adquirida, una extraña enfermedad que afecta a un reducido porcentaje de la población, pero que podría resultar mortal.

En diálogo con el programa radial Sin Hilo (FM Radio Fiesta), Chuliber comentóque se trató de "un trabajo colaborativo, del que participaron unos 29 hospitales de 11 ciudades". Por la pandemia del COVID-19, el congreso se llevó a cabo de manera virtual, entre el 6 y el 9 de abril.

"Fue una investigación que logró tener un premio del Congreso Argentino de Hemostasia y Trombosis. Se trató de un trabajo independiente, no patrocinado, y quiero remarcarlo", comentó el especialista, quien subrayó que si bien fue líder y expositor en la jornada, se trató de "un logro en equipo".

Con respecto a la hemofilia adquirida, Chuliber explicó que se trata de un trastorno que afecta aproximadamente a una persona cada un millón, por lo que en Argentina se estima que habría unos 30 o 40 casos por año.

Chuliber, de 36 años, nació en Bragado y se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es especialista en Clínica y Hematología y se desempeña tanto en el sistema privado (en el Hospital Italiano), como en el público (en el Hospital Ramos Mejía) y el de las obras sociales (en el Sanatorio Franchín, de la UOCRA).

En 2019, también había recibido un premio por una investigación en hematología, en un congreso internacional celebrado en Melbourne, Australia. Fue por el trabajo "Inferior vena cava filters in venous thromboembolism: indications, complications and extraction predictors", por el cual obtuvo el premio Reach the World.