Se calienta la interna de la UCR: Protagonismo Radical criticó al municipio por "entrometerse en la elección"

Referentes de la línea Protagonismo Radical en Bragado mantuvieron el viernes pasado una reunión en el Comité local, para analizar la situación local y las elecciones internas del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), que tendrán lugar el domingo 21.

Pese a que a nivel local habrá lista de unidad, la disputa se trasladará al plano provincial, en donde los dirigentes alineados a la nómina que encabeza Gustavo Posse advirtieron sobre la “intromisión del gobierno municipal de Vicente Gatica en la interna del partido”, para apoyar a la lista del oficialismo, que lleva como candidato a al diputado Maximiliano Abad.

La cumbre mostró juntos al actual presidente del Comité, Rafael Acuña -perteneciente al espacio Evolución Radical, liderado por Martín Lousteau– y Celina Sburlatti -candidata a convencional por Protagonismo Radical-. También participaron el ex intendente Orlando Costa; la ex edil Laura Pico; y el ex concejal Aníbal Rizzo; la edil Viviana Morossini; entre otros.

“Fue una reunión para hablar de la realidad política local, porque más allá de que no estoy participando en ningún espacio, decidí asistir porque está en juego la situación del radicalismo de cara al futuro. Tanto Rafael Acuña como Celina Sburlatti fueron dos de los protagonistas que lograron la unidad del partido a nivel local, mientras que el grupo que apoya a Abad -y que en la comuna representa la edil Eugenia Gil- es Vicente Gatica metiéndose en la vida del partido y ese fue, en su momento, el principal obstáculo que puso en riesgo la lista única”, advirtió el ex mandamás Costa.

Asimismo, el ex senador también reveló su preocupación, como la de los demás participantes, por la situación que vive la comuna bragadense. “Hablamos de la realidad del gobierno local, por supuesto, con una evaluación muy negativa, porque hay mucha insatisfacción de los vecinos, tanto en la prestación de servicios como en la forma de ejercer el poder y la administración, particularmente con la excesiva cantidad de funcionarios“, afirmó.

Por último, Costa advirtió a sus correligionarios que, detrás de la contienda electoral del 21 de marzo, está la posibilidad de que el radicalismo pueda tener un candidato propio en 2023, tanto en la comuna como en la Provincia y la Nación.

“En esta interna, Posse, con el apoyo de Lousteau, representan al radicalismo que no quire someterse más al PRO, mientras que Abad es la sumisión al PRO. Basta con leer los diarios, los candidatos que se están nombrando para Juntos por el Cambio son Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, todos del PRO, y el radicalismo actual no dice ni una palabra“, argumentó.

Y advirtió que el municipio está “jugando decisivamente a que gane Abad”, para asegurar el liderazgo del actual intendente, de cara a 2023. “El gobierno local está jugando sus propios intereses en la interna radical, apoyando al grupo que hoy encabeza Eugenia Gil y es inadmisible, no se puede tolerar, no le hace bien a la comunidad de Bragado que su conducción se involucre en la interna de un partido político”, concluyó.