Hantavirus: la Comisión del barrio Michel ya había advertido al municipio de la situación

La aparición de un caso de hantavirus en Bragado, en un joven de 13 años que evoluciona favorablemente, después de pasar varios días internado en grave estado, encendió las alarmas de la comunidad. El jueves, ya con la situación mediatizada, el municipio salió a realizar tareas de limpieza en el barrio Michel, en la zona en donde se habría originado el foco infeccioso.

Sin embargo, la Municipalidad estaba al tanto de la preocupación de la comisión del barrio, que en febrero pasado envió la última de una serie de notas al intendente Vicente Gatica, en la que se advirtió sobre "el estado de abandono" de la zona la ciudad y la "presencia de ratones", vectores de la enfermedad.

"La mantención de los terrenos pertenecientes al ferrocarril se hace históricamente hasta la calle Maestros Argentinos; desde ahí hasta el puente de la Ruta 46 (que es hasta dondeactualmente vive gente) no hay ningún tipo de mantenimiento. El estado de abandono se refleja en el pasto largo, la basura acumulada, vecinos que colocan chatarra, animales, leña, entre otras cosas, que no hacen a la higiene delbarrio ni a la buena convivencia", expresa la nota remitida el 1° de febrero al jefe comunal.

"La presencia de ratones es algo habitual, nos preocupa mucho y no sabemos ya cómo combatirlos. La situación de abandono y de suciedad, no solamente se reduce a los terrenos que están al costado de la vía,sino que se da en otros lugares del barrio. Algunas postales del barrio son varios terrenos baldíos abandonados (con el pasto largo, basura); ejemplos deello los encontramos en: Maestros Argentinos y Necochea, Necochea entreMaestros Argentinos y los Sauces, los Sauces y Los tilos, Aguirre entre Los Sauces y Necochea, Aníbal Troilo entre Necochea y Pringles, el espacioinmediato alrededor de la cancha de fútbol, por citar algunos casos", insiste el escrito.

La misiva también aborda otras cuestiones, como la seguridad y la falta de iluminación, y desde la comisión no desconocieron la existencia de "conductas inadecuadas" de algunos vecinos, pero hicieron hincapié en la falta de respuesta del gobierno. "Nos sigue preocupando el tema de la luminaria (una de las aristas que notuvimos ningún tipo de respuesta), gran parte del alumbrado viene de largadata, lo que genera que los días de tormenta y de viento muchas callespermanezcan sin luz. En otros lugares faltan (por citar un caso, en Canaro al 2000), en otros no funcionan, y en este punto es importante aclarar que en algún caso hay responsabilidad de vecinos cuyas conductas inapropiadas no contribuyen al cuidado de las mismas", advirtieron.

"Otro tema de importancia es la recolección de residuos, que es menos frecuente, los vecinos sacan la basura el día que debería pasar el camión y luego los perros de la calle la rompen y desparraman. Hay vecinos de la calle Aguirre que tienen inconvenientes con la provisión de agua potable; hace un par de meses presentamos la inquietud, pero no hemos tenido respuesta", detalla la carta.

También pone el foco en "inconvenientes relacionados con las cloacas, situación que ya han manifestado al municipio y que por el momento no han tenido solución; concretamente se obstruyó el codo de bajada al caño maestro (circunstancias que les genera varios inconvenientes). Otra situación que los aqueja está relacionada con los volquetes saturados de basura, y la falta depoda desde hace ya un tiempo prolongado, con todas las consecuencias que ello trae aparejado".

"Creemos que es necesario mantener una relación activa entre el barrio y el Estado, tenemos la buena predisposición para trabajar en conjunto e irabordando las distintas problemáticas, pero necesitamos que se nos escuche, necesitamos tener una devolución y en lo posible una solución en relación a los distintos temas planteados. Esperamos que las distintas cuestiones puedan ser abordadas de la mejor forma", concluye el escrito enviado al municipio en febrero.