Torello: "Es mejor hablar hacia adentro, pero a veces no se encuentran espacios"

El diputado nacional PRO, Pablo Torello, se sumó en las últimas horas al debate por la interna del oficialismo de Juntos por el Cambio a nivel local, luego de las polémicas declaraciones de la edil de su espacio, Daniela Monzón, quien advirtió en el Concejo Deliberante sobre supuestas fallas graves en el sistema sanitario de la comuna, que podrían haber sido determinantes en algunos de los casos fatales por COVID-19.

Sobre la discusión, el legislador sostuvo, en diálogo con Radio Fiesta, que los dichos de Monzón fueron "a título personal" y no en nombre del partido, aunque admitió ciertas dificultades en la relación actual al interior de la coalición, liderada por el intendente Vicente Gatica.

“El PRO es un espacio horizontal, no somos un espacio vertical donde la gente tiene que pedir permiso y Daniela (Monzón) tuvo una acción que fue por cuenta de ella, no fue el PRO. Pero si ustedes recuerdan en aquella sesión quien le contestó fue Fernando Franzoni, que también es del PRO, lo que demuestra que es un espacio horizontal que tiene posiciones y no una sola manera de pensar”, afirmó, según reprodujo La Voz de Bragado.

También se refirió Torello al pedido del presidente del Comité radical local, Rafael Acuña, para que Gatica "ceda la conducción de la Mesa de Juntos por el Cambio", en un "gesto de apertura" dentro de la alianza.

"Yo me enteré por la prensa, pero acá lo que hay que entender es que somos una construcción de siete partidos. Esos siete partidos tienen cada uno su opinión, y está bien que así sea, mientras sea todo transparente. No me parece mal, es una opinión que se puede dar, pero creo que si se habla hacia adentro es mejor, pero a veces no se encuentran los espacios y entonces pasan las cosas que pasan", reflexionó Torello.