El desgarrador relato del padre de la mujer policía que se suicidó en Bragado

Marcelo San Román, el padre Belén, la agente de la Policía Bonaerense de la ciudad de Bragado que se disparó en la cabeza luego de que su ex pareja viralizara fotos y videos íntimos, manifestó la necesidad de que el hombre que extorsionó a su hija quede preso lo antes posible. “No le encuentro respuestas. Siento un dolor inmenso en el corazón, irreparable. Mi hija era un ser de luz, querida por todo el mundo. Era una funcionaria policial excelente: los mismos jefes me lo dijeron. La única víctima es Belén. No importa lo que hizo en su vida privada o con quién lo hizo. Ella confió en alguien”, relató en la entrevista con TN.

El hombre manifestó que previo a este terrible desenlace, Belén se encontraba de buen estado de ánimo, aunque afectada por la vergüenza de haber sido víctima de una pornovenganza. En este sentido, señaló que tampoco se mostraba superada por la situación ante su familia, e incluso estaba preparando el cumpleaños de uno de sus hijos. “Nunca imaginamos este desenlace. Nunca pensé que mi hija se fuera a quitar la vida. No me entra en la cabeza, no lo entiendo”, contó.

En cuanto a la Justicia, Marcelo expresó que aún no tienen nada ya que por ahora se está actuando de oficio. “Está investigando la justicia de Bragado. Están haciendo las pericias en un celular donde mi hija dejó una carta. Son cosas que están en investigación”. Sin embargo, él comentó que desea que la causa avance y el responsable de la propagación del material íntimo que desencadenó la muerte de su hija sea condenado por sus actos. “Ojalá sirva para que lo sancionen y que todos sepan que el que viraliza esto tenga una pena de prisión, porque con una multa no alcanza en el caso extremo como el de mi hija. Que quede preso, que pague el daño que causó”, manifestó.

Si bien el hombre prefirió no decir frente a cámaras el nombre del acusado de viralizar el video, si lo hizo la madre de la víctima Graciela Álvarez, dos días antes de que muriera y a través de las redes sociales. Se trata de Tobías Villarruel de Chivilcoy, ex pareja de Belén, quien está detenido en Bragado y fue condenado por el robo a un comercio de esa ciudad en 2018.