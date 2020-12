Las tradicionales peatonales de Bragado tendrán un nuevo formato

La directora de Cultura de la Municipalidad de Bragado, Malena Católica, anunció que, desde este martes 8, se llevarán a cabo las actividades al aire libre con los protocolos permitidos en el contexto de la pandemia de COVID-19, recalcando que se deberán extremar las medidas para evitar los contagios. Los locales gastronómicos Modesto, Épico, Cao y Salon Azul podrán tener mesas en la calle con una capacidad de 2 o de 4 personas con el necesario distanciamiento social. Cada local de gastronomía se encargará de reservar los lugares que en algunos casos serán con dos turnos de permanencia.

Informaron que se cerrará la calle Pellegrini entre Rauch y Mitre pero no así las transversales para no generar una obstaculización al tránsito. No está permitido realizar actividades bailables, solo se podrá realizar la musicalización de la noche en cada espacio gastronómico. “Este paseo gastronómico no sólo tiene como finalidad dar un pequeño impulso a los comerciantes sobre el fin de un año muy complejo para ellos, si no también que lo que busca es generar un espacio de esparcimiento para la ciudadanía” afirmó la funcionaria. Está previsto realizarlo los domingos –a excepción del inicio este martes- desde las 21 y hasta las 00:30 horas.

“A pesar de esta nueva alternativa quiero insistir en que los paseos gastronómicos no son paseos peatonales, por lo que en una primera instancia no habrá shows, al que podrá suceder mas adelante conforme avance la situación sanitaria y veamos el comportamiento de la gente” reiteró. Como novedad también adelantó que desde este mes se realizará un auto-cine en la laguna y una vez por semana en cada localidad del interior del partido.