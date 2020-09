Bragado: "Lamentablemente, va a haber más muertes"

Este lunes, se realizó una videoconferencia con los medios locales donde estuvieron presentes las autoridades sanitarias Mónica Pusso, Mario Corte y el intendente municipal, Vicente Gatica. Por la pandemia, en Bragado hay 34 fallecidos por Covid-19, 403 casos activos y 674 confirmados.

La secretaria de Políticas Públicas de Salud señaló que “el panorama que tenemos hoy, a pesar de las noticias de defunciones que uno nunca las espera, son una consecuencia del número elevado de infectados, es una especie de respiro al tener el 50% de ocupación en terapia intensiva y al tener un número menor de internados”. Resaltó que debe servir para darnos cuenta que la menor circulación tiene sus efectos 15 días después y “por eso hacemos cosas tan dolorosas como tener que cerrar comercios pero eso tiene un efecto positivo en la salud” recalcó.

También detalló que, lamentablemente, va a haber más muertes porque tenemos contagios en pacientes muy mayores con muchas comorbilidades; “la mayoría son pacientes con edad avanzada y el promedio es de edad de los fallecidos es de 75 años” recalcó Pusso. Además, dijo que debemos seguir haciendo un esfuerzo para frenar esta pandemia porque está comprobado que “se sube rápidamente en números y se baja lentamente".

Por otro lado, Pusso informó que los primeros contagiados del Hogar San Luis ya se están reintegrando a sus labores “porque han cumplido su aislamiento y esperamos no tener dentro del hogar muchas más complicaciones” y recalcó que debemos seguir cuidándonos para bajar el número de infectados y así los internados, las personas en respirador y en consecuencia los fallecidos”.

Fase 3

Ante las consultas de los medios, respecto a la flexibilización de la Fase 3, el intendente municipal informó que se han tenido reuniones con la gente de la construcción, con el CUCI y la Agencia de Desarrollo y se han elevado protocolos a Provincia- “Yo entiendo que en el día de hoy nos están contestando y una vez que eso ocurra, nosotros tenemos reunión con el Comité de crisis y estaremos contestando, teniendo en cuenta la necesidad de trabajo, sin dejar de atender la salud“.

Al analizar el periodo que el distrito lleva transitando Fase 3, Mónica Pusso expresó que “cuando entramos a una Fase se sabe que durante esos primeros 15 días se van a registrar muchos contagios que se produjeron con anterioridad, como paso en nuestro ciudad; “ahora esperamos que pasado ese periodo de 15 días de Fase 3 el número de contagios comience a disminuir”. Además, sostuvo que los últimos diecinueve días sirvieron para que el promedio se estabilice en 20 casos diarios; si bien es un número considerable es menor al que se registraba al inicio de la Fase 3. “El resultado de este periodo se debe medir en semanas y como la curva es lenta y tiene altibajos debemos esperar para realizar una evaluación”, aseveró Pusso.

Consultadas las autoridades de salud con respecto al índice de letalidad en el distrito, Pusso dijo que Bragado tiene una tasa del 5% y explicó que el número se mide a través de la cantidad de pacientes adultos mayores que haya internados en un Distrito y “en la región somos la ciudad con el promedio más alto de pacientes de la tercera edad contagiados". Con respecto al Pan DetectAR, la funcionaria dijo que el sistema de testeo está abocado en otros municipios de la región, lo que significa que por el momento el gobierno de la Provincia no habilitará a Bragado a recibirlo nuevamente, por lo cual desde el Estado Municipal estamos coordinando para llevar adelante un plan a nivel local; “nuestra intención es continuar realizando testeos pero dependemos del límite de los laboratorios autorizados que reciben los hisopados , no solo le pasa a nuestro municipio es una realidad en toda la provincia on respeto al límite de muestras”, concluyó la Dra. Pusso.