Tecnología accesible en el Concejo Deliberante de Lincoln

Invitado por el Concejo Deliberante de Lincoln, el concejal radical presidente del Bloque Acción para el Desarrollo, abogado Fernando Neri participó desde su casa en la segunda sesión online del colegiado linqueño.

El 18 de Marzo, cursó una nota al Intendente recomendando que solicitara al Concejo Deliberante a que se constituyera en sesión permanente.

Con fecha 20 de Marzo lo reiteró en el Concejo Deliberante al igual que con fecha 31 de Marzo.

El 14 de Abril se realizó por primera vez la reunión de la Comisión de Presupuesto de manera online.

“Entiendo que incorporar nuevas tecnologías implica un desafío para el cual muchos no estábamos preparados. La legislatura de la Provincia de Mendoza dio el primer paso y su experiencia fue adoptada por el Concejo Deliberante de Lincoln quienes se transformaron en pioneros de la región al realizar el lunes 13.4. una sesión ordinaria”, señaló el concejal de Bragado Neri.

Los requisitos son la utilización de una plataforma virtual a la cual se accede por un costo total de $1200 mensuales ($66,66 por concejal) y contar con un celular y acceso a internet. Se participa desde los hogares.

“Para tener certeza de su funcionamiento, realice gestiones ante la Presidenta del Concejo Deliberante de Lincoln Patricia Galinelli la cual junto a la totalidad de los concejales de dicha ciudad, me permitieron participar en una nueva sesión que realizaron este jueves 16.4.

Abordaron un expediente relacionado con la adquisición de un sistema de tratamiento y depuración de gases por vía húmeda destinado a la planta de residuos sólidos urbanos. Hubo debate y diversidad de opiniones. Todo transcurrió sin ningún inconveniente técnico, con participación de varios concejales. Al finalizar la sesión me permitieron interactuar remotamente con el resto de los concejales. Están tan convencidos de su utilización que se preparan para el tratamiento de la rendición de cuentas del ejercicio 2019”, resaltó Neri.

“La pandemia que enfrentamos nos obliga a modificar por el momento nuestra forma de relacionarnos. O tal vez por mucho tiempo. O tal vez para siempre. Exige también que todos participemos con opiniones, con divergencias, con propuestas, controlando etc. Pese al aislamiento, la forma la tenemos al alcance de nuestras manos. La tecnología la tenemos, es barata y accesible. Debemos dar el puntapié y acompañar, ayudar para que todos interactuemos de manera segura exigiendo cambios en otros ámbitos de la ciudad.

Es por eso que he presentado un proyecto de Decreto, modificando el Reglamento Interno de nuestro Concejo y se permita avanzar en igual sentido. Si el resto de los concejales lo acompañan, en breve podremos estar dando un paso transcendental que podrá replicarse en otros ámbitos”, concluyó el concejal Fernando Neri.