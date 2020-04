Gatica se refirió al trabajo que realizan frente a la pandemina

El Intendente realizó una comunicación con la comunidad a través de la red social Facebook, donde brindo un panorama sobre el trabajo que viene llevando a cabo el Estado municipal junto a los diferentes comité que trabajan en Bragado en cuestiones sanitarias, sociales y de seguridad para abordar la pandemia Covid-19.

Al dar inicio a la comunicación Gatica citó una frase acerca de la situación que atraviesa el mundo, la que dice “antes de una pandemia todas las medidas serán exageradas, y después de esta todas parecerán insuficientes” haciendo referencia al trabajo que el Estado municipal viene realizando alineado con el gobierno Nacional y Provincial y en forma conjunta con el “Comité de Crisis” local ante este pandemia de Covid-19.

Para entrar en detalles de cómo está la situación en nuestra ciudad, Gatica señaló “aun lo peor de la crisis de la pandemia no llegó a nuestro Distrito, si a nuestro país y como ustedes saben se ha creado un ´Comité de Crisis´ que es el que da las indicaciones vinculadas al sistema de salud e informes oficiales respecto a los pacientes, Nosotros al igual que el gobierno Nacional y Provincial hemos priorizado al sistema de salud en esta circunstancia que nos toca atravesar”.

Al referirse a la Mesa Social, la que está conformada por instituciones locales que trabajan en la contención social, Gatica expresó “esta mesa trabaja articuladamente y en concordancia con las necesidades que se ven reflejadas por el freno que sufre la economía en este momento”. Agregó “en esta “Mesa Social” están PAMI, el Consejo Escolar, distintas organizaciones sociales, Caritas y Desarrollo Social del municipio, todos aportando junto a Estado municipal para sostener y subsanar las necesidades de urgencia de las personas más vulnerables mientras dure la cuarentena”, indicó Vicente Gatica.

Por otra parte, el Jefe Comunal, manifestó que ante la situación sanitaria también articularon con los efectores privados de la salud, destacando en ese sentido un gran trabajo mancomunado entre el Hospital Municipal y las entidades privadas, buscando soluciones y planificando un escenario de mayor escala ante la posibilidad del avance del virus en relación a la curva actual de la enfermedad en nuestra comunidad.

Con respecto a seguridad el Intendente, hizo hincapié en el cumplimiento eficiente de las medidas que toma el Estado Municipal y que van de acuerdo a los DNU que emite el Gobierno Nacional, al que adhiere el gobernador de la Provincia y “desde el Estado Municipal también adherimos y adaptamos siguiendo las pautas de las mesas de trabajo creadas para esta situación”, señalo Gatica.

También indicó que Estado Municipal contribuye y previene necesidades de infraestructura y logística ante un posible aumento de casos de Covid-19 en nuestra comunidad, sumándose a la campaña solidaria de las Asociaciones Civiles lideradas por el Ing. Aristi y Bragado Club en benefició de la cooperado del Hospital Municipal como administradora de los recursos; el Intendente indico “la solidaridad de los vecinos fue abrumadora y esos recursos son los que permiten actualmente abastecernos de los elementos para afrontar la llegada de un panorama más complejo de personas afectadas por el virus como indican las estadísticas.

Dentro de esta comunicación con la comunidad, el Jefe Comunal anunció que en los próximos días estará finalizando la obra de reconversión de los consultorios de pediatría en una sala de internación que va a permitir al Hospital la contención allí de pacientes afectados con Covid-19 en el futuro.

Vicente Gatica hizo un fuerte llamado de atención, manifestando que son 113 los aprehendidos registrados desde que comenzó la cuarentena en nuestra ciudad ,” son personas que no pueden demostrar porque razón están en la calle y esta situación no es posible porque finalmente serán los que van a dar trabajo a los profesionales médicos que todos debemos cuidar”, afirmó Gatica.

El Intendente Gatica exigió a la comunidad la misma responsabilidad solidaria que se vio desde el principio de la emergencia, tomando como ejemplo la campaña solidaria que se realizo para la cooperadora del Hospital San Luis en la que se recaudo tanto dinero, “esa misma responsabilidad usarla individualmente, en el día a día, cuidándonos y cuidando a los demás para lograr que finalmente nuestro Distrito y la comunidad médica que debemos cuidar se vean afectadas lo menos posible y no se registren casos graves , lo que nos permitirá salir adelante lo antes posible de esta triste realidad que vive el mundo y a la que nosotros no escapamos “, concluyó.